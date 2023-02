Il ‘suo’ circolo Acli raccoglie le firme per scongiurare la chiusura

Uno degli ultimi compleanni festeggiati al cicrolo che a breve chiuderà. E proprio qui, uno degli eventi prima della fine della storica struttura marinese, "sarà dedicato un evento in suo ricordo", la promessa degli amici. "Perché Eugenio era cresciuto nel circolo", spiega il presidente Pietro Magli in lacrime. "E’ un giorno trsistissimo". ""Siamo rimasti fino a mezzanotte tutti insieme. Sono stato l’ultimo con cui ha parlato: ‘Vai a casa, adesso, a dormire’, gli avevo detto. "Perché aveva lavorato molto. Un lavoro che adorava". "Siamo qui al circolo – aggiunge un amico fraterno – e ho appena posato lo sguardo su tre oggetti che aveva realizzato lui". "Abbiamo fatto una braciata, era stato lui a creare il braciere. Stiamo chiudendo ‘questo lo devi portare via te’, gli avevo suggerito – prosegue il presidente – ‘Ok lo vengo a prendere domattina che sarebbe stato stamani...". "Lascia un vuoto che non è colmabile da nessuno", prosegue l’amico.

Proprio per evitare la chiusura è stata avviata una raccolta firme dai marinesi. "Nella prima giornata siamo già arrivati a un centinaio di sottoscrizioni". Le firme si raccolgono direttamente nei locali di via Ivizza ma anche in giro per il litorale e in città. L’obiettivo è impedire la chiusura definitiva di un luogo di socialità attivo da 70 anni sul litorale e all’interno del quale sono cresciute generazioni di marinesi e pisani. Il circolo infatti il 4 marzo libererà i locali storici per lasciare il posto a un nuovo complesso immobiliare privato che nascerà nei prossimi mesi. La parrocchia Santa Maria Ausiliatrice, proprietaria dell’immobile, ha infatti già firmato un compromesso con un privato per formalizzare la vendita e rientrare, almeno parzialmente, dei debiti accumulati negli ultimi anni e che sfiorano il milione di euro. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sul destino di un centro sociale storico del litorale, dove si ritrovano da decenni giovani e meno giovani, non tanto per restare in un immobile ormai destinato a un’inevitabile privatizzazione quanto per alimentare il dibattito pubblico relativo all’individuazione di una nuova destinazione. Dando seguito al servizio de La Nazione delle scorse settimane che ha fatto diventare di dominio pubblico una vicenda fino ad allora conosciuta solo ai soci (un centinaio) del circolo e alla struttura aclista a livello provinciale. La petizione sarà consegnata direttamente nelle mani dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto.