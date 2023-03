Il sogno di "Sandrino" a 102 anni "Andare allo stadio e tifare Pisa"

Centodue anni compiuti domenica scorsa, 12 marzo, è lo storico traguardo raggiunto da Alessandro Burichetti, "Sandrino" per gli intimi, festeggiato nella sua casa in via Cavour di Arena-Metato (San Giuliano) al cospetto di parenti, amici e conoscenti dopo una prima visita ricevuta in mattinata dal sindaco Sergio Di Maio che, durante questo sentito appuntamento, ha fatto indossare la fascia tricolore al festeggiato ("Porto gli auguri dell’intera comunità").

Primo cittadino che ha citato Alessandro, anzi, "Sandrino", su facebook con un post e più foto alle quali sono seguiti tanti commenti dei suoi concittadini: torte, candeline e affetto. E’ conosciuto.

Invalido di guerra, un lavoro come "stradino" presso l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme e poi i tanti anni trascorsi nei campi da contadino insieme al compianto fratello Giuseppe.

Colloquiale, straordinariamente lucido e ironico pur anche se utilizza su una sedie a rotelle per muoversi, perennemente confortato dalle amorevoli cure delle figlie Sandra e Lucia.

Sandrino come si arriva all’età di 102 anni?

"Vivendo un anno alla volta senza mai pensare a cosa succederà in quello dopo".

Come trascorre le sue giornate?

"La maggior parte del tempo la passo davanti alla televisione, poi ci sono i momenti delle visite, le telefonate e la compagnia dei tanti parenti".

C’è qualcosa che le manca in particolare?

"Sì, salire sul trattore e respirare l’aria fresca dei campi. Le mie condizioni non me lo permettono ma quando posso mi faccio aiutare dai nipoti che mi aiutano durante la guida".

C’è una passione che la stimola particolarmente?

"Il calcio. Non perdo una partita in tv e seguo tutte quelle del Pisa. Ricordo con piacere gli auguri che mi mandarono in un video alcuni giocatori nerazzurri al compimento dei 100 anni".

Di cosa sente il bisogno oggi?

"Sicuramente di qualche anno in meno e meno acciacchi, poi poter ritornare allo stadio dopo tanti anni per rivedere il Pisa dal vivo".

E dal sogno alla realtà il passo è stato breve visto che in occasione della partita Pisa-Benevento di sabato prossimo, Sandrino verrà portato allo stadio per rivivere in diretta le emozioni di un tempo lontano.

Luciano Bartalini