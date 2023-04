"Il sistema della partecipazione deve essere totalmente ripensato"

"I cittadini non hanno dei luoghi dove dire quello che pensano e contribuire alla vita dei quartieri" è il bilancio che si è fatto Paolo Martinelli, candidato sindaco del centrosinistra, dopo le numerose camminate urbane, da Putignano a Cisanello fino a Le Piagge. Centinaia di cittadini incontrati, nel format che ogni fine settimana si ripete e che è stato adottato dal candidato con l’intento di creare un appuntamento fisso per un confronto diretto con cittadini, associazioni, commercianti. "È tutto il sistema di partecipazione che va ripensato" dice Martinelli passeggiando sul Viale delle Piagge, in occasione della camminata organizzata ieri mattina e intitolata "Tra Sport e cultura". "Credo che ci sia un malessere che purtroppo non trova sfogo – continua –. Va superato il concetto per cui si fa distinzione tra centro e periferia, per questo serve un lavoro sui quartieri, così da farli tornare luogo protagonista della vita e della vivibilità della città. Un’idea che dà risposte a tanti temi, come ad esempio quello della sicurezza. Se i quartieri vengono vissuti e riescono ad avere una vita propria diventano più sicuri". Un’impostazione che il candidato di centrosinistra definisce come in contrasto con quella adottata finora dall’amministrazione "fanno sorridere le dichiarazioni fatte in cui si sostiene che la sicurezza si ottenga riappropriandosi degli spazi, quando nella prima fase di mandato si pensava che sottraendo le panchine e mettendo più vigili urbani si potesse dare una risposta risolutiva al tema della sicurezza". Temi che secondo Martinelli vanno scissi "Il comune può fare molto sul piano urbanistico, della prevenzione del disagio sociale, mentre poi è altra cosa un piano di contrasto alla criminalità che spetta al ministero degli interni, con cui l’amministrazione deve creare un rapporto permanente di sinergia".

Enrico Mattia Del Punta