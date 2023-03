Il sindaco al ministro: "Qui la sanità arranca"

"Qui la sanità arranca". Dice il sindaco Michele Conti. "Siamo la prima Regione per l’abbattimento delle liste di attesa": dice il Governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani. Qualcosa non torna. La sanità da fiore all’occhiello, sembra stia diventando il ring prediletto tra partiti che annusano le elezioni imminenti. In realtà, stando alle proteste di sindacati, dei cittadini, alle segnalazioni dei tribunali del malato, e stando al sovraffollamento dei pronti soccorsi, il match se lo aggiudica il sindaco Conti, almeno ai punti. "Abbiamo un grande ospedale – dice Conti a margine della inaugurazione dell’anno accademico -, e abbiamo chiesto che il nostro sistema sia aiutato e supportato soprattutto qui in Toscana dove la sanità è in grande difficoltà sia quella territoriale che quella ospedaliera. Al Ministro della Sanità Orazio Schillaci ho garantito tutte le energie che il sistema Pisa, con la nostra Università e le scuole di eccellenza, potrà fornire al suo dicastero e alla Nazione in termini di saperi e competenze per una sanità efficiente, tempestiva, di qualità, davvero al servizio del cittadino". "Al Governo – continua il primo cittadino chiediamo di impegnarsi a fondo su questo tema, intervenendo dove i modelli organizzativi non funzionano come da noi. Penso al problema delle liste d’attesa ma anche e soprattutto aumentando gli stipendi dei medici e del personale sanitario, troppo spesso mortificati da turni massacranti, grandi responsabilità a fronte di salari non adeguati all’impegno e al ruolo. Ci sono grandi professionisti che hanno studiato tanto ma sono sottopagati".

Giani, interpellato sullo stato di salute della nostra sanità, ribatte a distanza: "L’investimento più importante a livello sanitario regionale, lo si fa proprio a Pisa, a Cisanello dove si investono oltre 200milioni di euro. Un intervento che trasformerà Pisa anche dl punto di vista urbano visto che torneranno in piena disponibilità del Comune gli spazi lasciati vuoti al vecchio Santa Chiara". Sempre Giani poi, risponde a distanza al sindaco quando nell’aula magna della sapienza, alla presenza del ministro Schillaci dice: "Sono ormai tre anni che chiudiamo il bilancio della sanità toscana con una spesa di 8 miliardi e la parte corrente della Regione su circa 1milardo e 300mila. Non possiamo nascondere le difficoltà che abbiamo avuto nel far quadrare spese dei servizi e degli investimenti con l’aumento del costo di materie prime ed energia: ma abbiamo cercato di compensare. Rispetto a quanto ci è dato dal Governo abbiamo bisogno di circa 500 milioni di euro in più". Insomma, il governatore fa capire che ad ogni chiusura di bilancio, per far quadrare i conti si devono andare a reperire risorse col lanternino in altre voci di spesa. La coperta è corta dunque, ed il cittadino rimane coi piedi al freddo.

Ca.Ve