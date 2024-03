"Il sindacato diserta la festa del corpo gesto contro il questore"

Il Siulp-Pisa preannuncia che per il 10 aprile 2024, in occasione della Festa della Polizia, "non parteciperà alle celebrazioni organizzate dalla questura ed effettuerà, in concomitanza, una manifestazione di protesta e di dissenso nei confronti della gestione che il questore di Pisa, Sebastiano Salvo, sta operando nei confronti del personale di polizia e di conseguenza nei confronti della nostra città". "Una manifestazione che ci consentirà di esprimere in modo concreto, attraverso la distribuzione di documenti sindacali contenenti fatti concreti e le nostre perplessità, che vanno ben oltre i fatti accaduti quel 23 febbraio 2024. Si tratta di un estratto di situazioni che compongono un dossier di circa 200 pagine già inviate al Dipartimento della PS. Chissà se si fosse intervenuti in tempo utile.... Forse avremmo avuto una diversa linea di responsabilità".