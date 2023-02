Il servizio civile L’esperienza di Sara Loiero

Abbiamo intervistato Sara Loiero, studentessa di sociologia, che a 25 anni ha scelto di svolgere il servizio civile universale in Tanzania con il CMSR. Un’esperienza significativa che ci ha raccontato con entusiasmo.

Perché ha fatto questa scelta?

"Ho sempre fatto volontariato, ma in Italia. Avevo bisogno di sperimentare una forma nuova di aiuto, calandomi in una realtà totalmente “altra”, dove anche i concetti di povertà e ricchezza cambiano volto".

Un aspetto che l’ha colpita?

"Sperimentare per la prima volta la diversità e il pregiudizio, ma su di me! In Africa chi ha la pella bianca è lo straniero e questo per un europeo è disarmante! Anche se ho avuto una grande accoglienza, perché il CMSR in Tanzania è da sempre certezza di aiuto e rispetto per la cultura locale".

Cosa le ha dato l’esperienza?

"Un viaggio di volontariato ti educa alla “mondialità” perché non esiste un sapere giusto, un modo univoco di vedere la vita e di gestire le cose. Il vero aiuto si basa sul rispetto della diversità e diventa efficace se è calato nella realtà locale. Ho portato un contributo e ho ricevuto amicizia e generosità. Questa reciprocità, da sola, mi ha appagato".