"Il senso religioso" in diretta all’Opera Primaziale

Martedì 2 maggio alle 21, in collegamento diretto dal Teatro Dal Verme di Milano si svolgerà la presentazione della nuova edizione de "Il senso religioso" di Luigi Giussani (BUR-Rizzoli), con la prefazione dell’allora Card. Jorge Mario Bergoglio. L’evento è promosso da Comunione e Liberazione e dall’editore Rizzoli-BUR, ed anche a Pisa ci sarà la possibilità di seguire in diretta l’evento ne l’Auditorium dell’Opera Primaziale, G. Toniolo, in Piazza dell’Arcivescovado, a Pisa. Alla presentazione, a cui saranno collegate oltre 300 città italiane ed europee, parteciperanno Javier Prades, Rettore dell’Università Ecclesiastica "San Dámaso" di Madrid e professore ordinario di Teologia dogmatica e Davide Prosperi, presidente Fraternità di Comunione e Liberazione Modera. La giornalista Irene Elisei modererà il dialogo. Il volume è impreziosito dal testo dell’intervento dell’allora Arcivescovo Card. Jorge Mario Bergoglio in occasione della presentazione dell’edizione spagnola de Il senso religioso nel 1998 a Buenos Aires. Disse, il futuro Papa Francesco: "Il senso religioso non è un libro a uso esclusivo di coloro che fanno parte del movimento di CL; neppure è solo per i cristiani o per i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità. Oso dire che oggi la questione che dobbiamo maggiormente affrontare non è tanto il problema di Dio – l’esistenza di Dio, la conoscenza di Dio –, ma il problema dell’uomo, la conoscenza dell’uomo e il trovare nell’uomo stesso l’impronta che Dio vi ha lasciato perché egli possa incontrarsi con Lui".