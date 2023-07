Il santuario di Marina Apparizione, leggende e quel luogo di pace frequentato anche oggi

di Antonia Casini

Ancora oggi è un luogo dove si cerca un po’ di tranquillità. Non solo per chi va lì a pregare, ma anche per alcuni marinesi che scelgono Villa Santa in piazza Gorgona a Marina per leggere un libro "in pace". Una grotta che raccoglie tante storie. E’ il 1948, siamo nel Dopoguerra, con tante speranze. Si erano svolte da pochi giorni le elezioni per la nascente Repubblica Italiana vinte dalla Democrazia Cristiana. In quei giorni di grande fermento politico furono seganalte più apparizioni e fenomeni. Tra cui quello pisano. Tre bambine videro piangere "una Madonna vestita di nero con un velo bianco e un chiarore alle spalle". Ma ci furono altri testimoni. L’immagine è quella piccola che si trovava nella villa dei principi di Carovigno, oggi stazione dei carabinieri. Accanto è nato questo "luogo di culto mariano", come recita il cartello all’ingresso.

Una storia raccontata anni fa dal nostro storico cronista Renzo Castelli. Marina diventò meta anche per questo "fatto" e il trammino portava, ogni giorno, persone che volevano assistere. Nel tempo quel posto si è arricchito di statue, fiori, panchine. "Non è mai stata consacrata", racconta la maestra, in pensione, Franca Masi. "Mia mamma mi diceva che subito dopo la guerra qui abitava una famiglia, una delle bambine vide la Madonna piangere". Franca, molto legata a Marina, quando insegnava portava i suoi alunni a conoscere la storia del litorale.

Oggi quella grotta è aperta mattina e pomeriggio e lì, nel suo giardino, sfidando a volte le zanzare, si recano alcuni marinesi con il loro libro, chi di preghiere, chi di narrativa, per leggere in silenzio.

Rosari, santini e fiori freschi sia all’interno che all’esterno. Ma soprattutto tanti ex voto. Uno è di un bambino di nove anni, Gianluca di San Miniato, che narra la sua vicenda personale e quella del fratellino. "Ho vissuto un’esperienza triste che alla fine si è conlusa bene", scrive in una lettera, andata bruciata, anni fa, in un incendio ma "riprodotta fedelemente". "L’anno scorso (siamo nel 1978) – mio fratello di 5 anni si è ammalato di una malattia dalla quale non si può guarire". Quindi, l’allora piccolo, descrive il calvario della mamma che aveva portato il figlio da molti medici ricevendo sempre lo stesso brutto responso. Poi, l’idea di condurlo a Marina. E la guarigione raccontata. Ce ne sono altre appese ai muri. Franca ringrazia "per la grazia che mi hai donato, la guarigione di mio figlio". Questa missiva è data agosto 2009.

Il rapporto oggi con questo spazio? Di rispetto. Chi lo frequenta, chi no, qualcuno sa, altri non ricordano, ma fa parte del passato di Marina e dei marinesi.