Il saluto spaziale ad Astro-Walter dagli alunni delle Zerboglio-Fucini

"Carissimo comandante, ci teniamo a farti avere i nostri più sentiti auguri di successo per la missione appena iniziata. L’entusiasmo che hai trasmesso quando ci siamo conosciuti ci ha ispirato e questa tua nuova grande esperienza ci rende consapevoli che l’impegno con lo studio e insieme alla passione, che sempre deve essere presente, fanno arrivare davvero in alto!! Orgogliosi di averti incontrato". E’ il messaggio firmato Scuola primaria "Zerboglio & tutto l’Istituto Fucini" che sarà inviato al comandante Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica militare, l’ottavo italiano a raggiungere l’orbita terrestre e da ieri alla guida della missione spaziale Axiom 3l, la prima missione di un privato, che oggi fra le 11 e le 13 ora italiana aggancerà la Stazione spaziale internazionale.

Proprio Villadei il 17 novembre 2022 incontrò gli alunni delle quinte A e B della "Zerboglio" e la quinta della "Sauro" per un’affascinante lezione sui segreti della Luna e dello spazio. Un incontro di un paio d’ore, che ha lasciato il segno anche nell’astronauta italiano, rimasto in contatto con le insegnanti Silvia Paganelli, Antonella Marazia ed Elena Diana che poco prima di Natale ha risposto agli auguri della scuola di suo pugno e pregando di trasmettere le sue parole anche ai ragazzi oggi alla scuola media: "Non ci sono limiti, tranne quelli che decidiamo di non affrontare". "La missione Axiom partita proprio da Cape Canaveral, alla ricerca di nuove scoperte scientifiche per un mondo migliore e che vede protagonista Villadei - hanno ricordato Silvia Paganelli e il dirigente scolastico Alessandro Bonsignori - oggi cin rende ancora più orgogliosi di quell’incontro che provocò nei nostri alunni emozioni a non finire, occhi sgranati e tante domande sulla vita, gli studi necessari e sull’addestramento di un astronauta. Domande alle quali Astrowalter rispose con entusiasmo, ricordando ai ragazzi che i sogni si possono avverare. Anche quelli che sembrano impossibili, come il suo da bambino. Quello, appunto, di diventare astronauta. E che per farlo occorrono impegno, studio, fiducia in se stessi".

Gab. Mas.