Il Rotary Club dona tre defibrillatori per il Lungomonte pisano

Cascina 8 gennaio 2024- Questa mattina il Rotary Club ha donato tre defibrillatori ai Comuni di Cascina, Vicopisano e Calci da installare sui propri territori. La consegna è avvenuta sul ponte di Zambra, proprio ai confini dei tre territori coinvolti. La consegna dei tre defibrillatori è avvenuta per conto del District Grant in collaborazione con RC Pontedera, rappresentato dal presidente Andrea Bellucci e dall’incoming Simone Barsotti, e con il Rotaract Cascina. A ricevere gli apparecchi c’erano il vicesindaco Cristiano Masi e l’assessora alla cultura Bice Del Giudice per Cascina, il sindaco Matteo Ferrucci per Vicopisano e il sindaco Massimiliano Ghimenti per Calci.

Per il Rotary Club c’erano il presidente Jean Marc Romelli, il segretario Annalisa Toni, il delegato al progetto Leonardo Caruso ed il vice presidente Paolo Masi. La cerimonia si è tenuta lungo la ciclabile di Cascina con sfondo i Monti Pisani calcesani e la chiesa di Santa Giulia Vicarese. Nei prossimi giorni saranno predisposte le installazioni nei luoghi concordati con le amministrazioni.