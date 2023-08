Il ritorno di Bagninluce San Giuliano fa festa per le vie del centro e nel ritrovato parterre

Al calar del sole San Giuliano Terme è un collier di luci, tra lumini a impreziosire i ponticelli sospesi e i giochi di luce sulle facciate dei palazzi e dei bagni termali. Uno spettacolo che, come ogni anno, il 24 agosto torna a ripetersi per la festa del patrono, San Bartolomeo. "Bagninluce" ha segnato un altro successo con una grande partecipazione di cittadini, moltissime le famiglie con bambini, e turisti: un boom di presenze che riconferma il potenziale attrattivo della cosiddetta "Luminara" di San Giuliano Terme che celebra il suo santo patrono.

A dare il via alle danze è stata la Banda Bassotti Street Band con un’esibizione che ha animato in lungo e largo le strade del centro tra musica e balli per grandi e piccini. Una festa a 360° con una moltitudine di stand a far vivere il centro cittadino, ma anche food truck con un’offerta di prodotti locali, e giochi a cura di Asam. I protagonisti della manifestazione non sono stati solo musica, cibo e luci, ma è andata in scena anche la tradizione con la seconda edizione della "Gara internazionale di tappini" a cura dell’associazione Bagni Crea, un antico gioco popolare che ha animato l’interno della magnifica cornice del rinnovato Parco dei Pini.

Nella stessa location, poi, è proseguita la festa con un party anni ’70-’80-’90 a cura di Simone Dj. Il clou della rassegna è stato alle 23 con una pioggia di fuochi d’artificio, quest’anno in modalità silenziosa per non disturbare gli animali, uno spettacolo che ha emozionato un pubblico di tutte le età.

Ilaria Vallerini