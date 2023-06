Il rione più bello Festa dai mille colori Stendardi, coccarde e tanto divertimento

Vecchiano è più bella che mai, anche sotto un velo di pioggia primaverile. Il paese si è vestito a festa in occasione dell’apertura della 20° edizione del Palio dei Rioni e del contest "Il rione più bello", una manifestazione a cura dell’associazione Palio rionale vecchianese Asd e patrocinata dal Comune. Il contest, giunto alla quinta edizione, è stato una sfida a colpi di addobbi, stendardi, coccarde e stemmi rappresentanti i colori dei quartieri. Aeroplani e fiori della pace giallorossi per la Fornace Castello, il famoso dito giallo azzurro per Vecchianello all’Estero guidato dalla mascotte Nello, un simpatico draghetto, il galeone dei pirati e le favole bianco verdi per Vecchiano Centro e il rione delle meraviglie bianco azzurro, animato dai personaggi del mondo di Lewis Caroll, per il rione San Frediano. Patrizia, Giulia, Ilaria e Serena hanno percorso, una pedalata dopo l’altra, insieme ai giurati del contest capitanati dal sindaco Massimiliano Angori, sia la storia del proprio quartiere sia gli ultimi mesi di duro lavoro. Calato il manto della sera e parcheggiate le bici, come vuole la tradizione, la giuria ha sfilato in corteo partecipato da oltre mille persone, accompagnato dalla banda. Ogni rione si è esibito in uno spettacolo a tema: un omaggio alla pace per Fornace Castello, omaggio all’uguaglianza per Vecchianello all’Estero, fino al mondo dei sogni e delle meraviglie di Vecchiano Centro e San Frediano. La giuria capitanata dal sindaco Angori e composta quest’anno dall’assessore allo sport di San Giuliano Terme, Roberta Paolicchi, dalla giornalista de La Nazione, Ilaria Vallerini, dal fotografo Gerardo Teta e dalle social blogger Odra Bolognesi e Daria Gambini, in arte Gnigne a Zonzo, ha votato il "Rione più bello". Il vincitore del contest sarà proclamato la sera di sabato 8 luglio in occasione della festa conclusiva del Palio di Vecchiano in piazza Pasolini.