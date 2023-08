Il "Rigoletto" a bordo piscina Stasera torna Uliveto in opera

"Rigoletto" a bordo piscina in un’atmosfera magica. Ultime ore per prenotare i biglietti per il Rigoletto. Stasera alle 21, nell’anfiteatro della Piscina comunale di Uliveto Terme per Uliveto in Opera, in scena "Il Rigoletto" di Giuseppe Verdi, a cura di Orfeo InScena, che sarà rappresentato nell’anfiteatro della Piscina comunale di Uliveto Terme, in via Provinciale Vicarese 128, gestita da Canottieri Arno.

Il costo del biglietto è unico, 18 euro. Per prenotare (e per informazioni): 05028465 e 347.6530609, il lunedì, martedì e giovedì dalle 15:30 alle 19:30 e il mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 18:30.

Si tratta di un’opera emozionante e drammatica, ambientata alla corte di Mantova nel XVI secolo.

Il protagonista, Rigoletto, è il buffone di corte dalla lingua affilata. La storia si concentra sul rapporto complicato con sua figlia, Gilda, e il Duca di Mantova, un uomo crudele e seducente.

Un viaggio in musica emozionante e avvincente tra amore, devozione, lussuria e tragedia.

Pianista maestro Massimiliano Piccioli. Interpreti: Veio Torcigliani (Rigoletto), Artemy Nagy (duca di Mantova), Roberta Ceccotti (Gilda), Simone Simoni (spara fucile), Michela Mazzanti (Maddalena), Marco Magini (Monterone), Luciano Gambini (borsa), Sandro Degl’Innocenti (Marullo), Paolo Breda Bulgherini (Ceprano), Viviana Cosci (Giovanna), contessa di Ceprano- un paggio (Lwaxana Borghetti), coro Operama.

Parcheggio accessibile dall’ingresso delli stabilimento acqua di Uliveto.