Il ricco weekend di spazio Mumu Due serate di racconti multimediali

Dopo l’entusiasmo dell’inaugurazione con circa 400 presenze per la mostra collettiva (St)art e lo spettacolo di Spriti Solitari con l’intervento di Francesco Bottai, continua la programmazione di Mumu, il nuovo spazio culturale di Acquario della Memoria a San Martino a Ulmiamo. Due le serate per il fine settimana in cui i racconti multimediali curati da Lorenzo Garzella e Acquario della Memoria si combineranno con il teatro di narrazione di Marco Azzurrini e Federico Guerri. Stasera appuntamento è con "Pisa68 - Un maggio lungo un anno" di e con Marco Azzurrini accompagnato (voce e chitarra acustica) da Marco Cei e dalle proiezioni video a cura di Lorenzo Garzella e Acquario della Memoria. Il 1968 si concluse a Pisa con i tragici fatti della Bussola, che avvennero proprio il 31 dicembre. Ma cosa era successo in città quell’anno, perché più di 500 persone avevano deciso di contestare i "benestanti" che si erano recati in Versilia per il veglione? E gli altri, quelli che erano rimasti a casa, cosa ne pensavano? Come avevano passato loro quell’anno? In città cosa era successo in quel periodo di cambiamenti epocali, ma anche di normali accadimenti di una piccola città di provincia?

Attraverso la tecnica delle interviste a personaggi che quei momenti li hanno vissuti davvero e attraverso i quotidiani dell’epoca, si cerca di dare alcune risposte e di raccontare il ‘68 a Pisa. Ad arricchire la serata il lavoro fatto con "Cartoline da Sessantotto", documentario di Lorenzo Garzella in collaborazione con Nicola Trabucco. Domenica sarà invece il turno de "L’uomo che salvò la Torre di Pisa" di e con Federico Guerri, con le proiezioni video a cura di Lorenzo Garzella e Acquario della Memoria. La vera incredibile storia del soldato americano che con tre parole poteva distruggere la Torre. A seguire la video intervista realizzata a Los Angeles da Acquario della Memoria con la testimonianza del "vero" Leon Weckstein. La formula è identica: si può prenotare il pacchetto cena e spettacolo al costo di 20 euro (spaziomumu.com, 37165204169). La cena è fissata alle ore 20. Per il solo spettacolo non occorre prenotazione, l’appuntamento è alle 21.30 con biglietto 5 euro (tessera Mumu inclusa, in via promozionale, in tutte le iniziative a pagamento fino all’8 luglio). La mostra (ST)ART sarà visitabile dalle ore 19 (ingresso libero con tessera).