Il rebus pentastellato "Intesa con Martinelli? Scioglieremo le riserve entro il fine settimana"

Accordo con il centrosinistra sì o no? "Entro questo fine settimana verrà sciolta la definitiva riserva". Parole di Irene Galletti, presidente del gruppo consiliare in Regione e coordinatrice territoriale del Movimento 5 Stelle Toscana, pronunciate a margine di una iniziativa che ha visto impegnata la consigliera regionale a Livorno al fine di udire le istanze e comprendere le sensibilità di un Comitato livornese che si oppone al progetto di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero. A quanto appreso dal colloquio che la consigliera pentastellata ha avuto con La Nazione, trattasi di "ore decisive" nel trovare la quadra finale volta all’allargamento di una coalizione che alle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio sfiderà al primo turno il sindaco uscente Michele Conti e che attualmente è composta da Pd, Sinistra unita, Riformisti e lista civica La Città delle persone. L’accordo, vale la pena ricordarlo, arriverebbe a seguito della partecipazione come uditori negli scorsi mesi dei due consiglieri del movimento eletti in Consiglio comunale, Amore e Tolaini, ai tavoli programmatici voluti da Martinelli e dalle forze di centro sinistra a suo sostegno. "Riguardo all’accordo in questione - ha precisato ieri la consigliera regionale Galletti - sarà effettuato un passaggio con il gruppo. La partecipazione ai tavoli programmatici ha fornito spunti per ulteriori riflessioni, ma senza anticipare troppo, posso dire che in queste ore avremo un confronto con il gruppo per sciogliere entro questo fine settimana la definitiva riserva".

Sull’accordo, giusto il candidato sindaco Martinelli aveva detto la sua pochi giorni fa, nella serata dedicata alla presentazione delle linee strategiche della sua lista civica La città delle persone, avvenuta nella sala della biblioteca dei Cappuccini. In quella circostanza Martinelli aveva parlato di un "progetto civico e aperto, con un programma costruito in modo partecipativo, dopo aver incontrato centinaia di cittadini, ai cui tavoli hanno partecipato anche esponenti dei 5 Stelle" chiarendo la volontà di "andare avanti" lasciando però "aperte" le porte a tutti coloro che "condividono programmi e obiettivi".

Francesco Ingardia