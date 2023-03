Il racconto di Giulia fa volare la fantasia al liceo classico Galilei ‘Nuovi talenti all’opera’

Un luogo dove trasferire le proprie emozioni. La parola scritta. Nell’era dell’iperconnessione, continua a resistere l’attrazione dei teenager per la scrittura e per la carta stampata, nonostante possa sembrare un mondo destinato a scomparire con l’avanzare dei social network. L’esperienza di Giulia Perlongo, studentessa dell’ultimo anno del Liceo classico "Galilei", giovanissima autrice del libro "Soraya – La ragazza che si ribellò al sistema" (Dreambook Edizioni, 2022) ha fatto da stimolo per i suoi compagni e da volano per promuovere un’iniziativa congiunta tra l’Istituto Galilei-Pacinotti di Pisa e la casa editrice Dreembook Edizioni. Nasce così il progetto "I quaderni dei giovani scrittori", un concorso letterario dedicato esclusivamente ai racconti brevi interno alla scuola e rivolto alle classi del triennio. Un’iniziativa volta a raccogliere le aspirazioni degli studenti di misurarsi con la scrittura, un rifugio per molti dove poter esprimere sia le proprie emozioni e dar sfogo alla creatività. "Una scommessa per scoprire nuovi talenti? Non solo. Principalmente una opportunità per questi ragazzi di mettersi in gioco, di togliere dal cassetto i progetti di scrittura accettando la sfida di farsi leggere e di raccontare quello che hanno dentro", spiegano la dirigente scolastica Gabriella Giuliani e l’editore Stefano Mecenate. Il termine per inviare gli elaborati (massimo 15 cartelle - 2000 battutecartella; Times New Roman, interlinea 1.15 - a tema obbligatorio: "Racconti di mare", ma con forma libera: biografia, autobiografia, giallo, fantasy etc. per dare la massima libertà di raccontare) è fissato entro le 13 del 15 maggio 2023 e dovranno essere consegnati alla segreteria dell’istituto in forma anonima (sarà assegnato al testo un codice identificativo).

Sarà una commissione composta da docenti, due allievi e un rappresentante della casa editrice ad esaminare gli elaborati e a scegliere i migliori 20 racconti i cui autori potranno partecipare ad un corso di scrittura messo a disposizione dalla casa editrice e che si terrà al Liceo classico a partire da settembre 2023. Mentre gli elaborati dei 10 finalisti confluiranno in una antologia che sarà pubblicata dalla casa editrice DreamBook. Chi salirà sul podio (primo, secondo e terzo classificato) sarà rispettivamente riservato un abbonamento per il teatro messo a disposizione dalla Fondazione Teatro Verdi, un carnet per 10 ingressi gratuiti al Cinema Arsenale e un "buono" da 70 euro per l’acquisto di libri. Per maggiori informazioni rivolgersi a: [email protected] o [email protected]

