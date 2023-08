Il questore in visita a La Nazione "Ho trovato leale collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine"

Il nuovo questore di Pisa, dottor Sebastiano Salvo, ha fatto visita alla redazione de La Nazione. "Pisa è città ‘frizzante’ e stimolante da tanti punti di vista", ha detto Salvo che promette di porre molta attenzione, oltre che ai problemi di mala movida, anche alla zona della stazione. A tal proposito aggiunge: "Ho maturato molta esperienza a Genova. Sarebbe presuntuoso da parte mia applicare modelli messi a punto e testati in un’altra città. Ogni realtà ha le sue specificità. Qui il rapporto con le altre forze dell’ordine e con la prefettura, è di leale collaborazione". Salvo è genovese, 57 anni, in Polizia dal 25 ottobre 1989. Dopo il corso di formazione, è stato assegnato alla Questura di Genova, dove ha sviluppato tutta la sua carriera sino alla nomina a dirigente superiore, intervenuta nell’anno 2019. Nell’Ufficio del capoluogo ligure ha svolto all’inizio vari incarichi come funzionario addetto negli Uffici Sezionali, l’Ufficio di Gabinetto e alla Digos. Dal 2003 ha assunto stabilmente l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura, sino al giugno 2016 quando gli sono state attribuite le funzioni di vicario del questore di Genova. Grazie agli incarichi assegnati Sebastiano Salvo ha maturato esperienza e professionalità nell’ambito gestionale e organizzativo, in particolare sul fronte della pianificazione dei servizi di controllo del territorio e di governo e gestione degli eventi critici di ordine e sicurezza pubblica. Dal 1° agosto 2020 ha guidato la questura di Asti, sede nella quale è rimasto fino allo scorso 23 luglio. Il nuovo questore ha già incontrato anche il coordinamento dei comitati di quartiere.

Carlo Venturini