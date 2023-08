Il questore apre ai tifosi "Faremo di tutto per ampliare la capienza dell’Arena Ora un dialogo con gli Ultras"

di Michele Bufalino

Da un mese si è insediato in via Lalli il nuovo questore di Pisa Sebastiano Salvo. Genovese, 59 anni, è in polizia dal 1987. Per 28 anni è stato assegnato alla questura di Genova sino alla nomina di dirigente superiore, avvenuta nel 2019. Ecco i suoi piani per la sicurezza nell’ambito dell’Arena Garibaldi.

Questore, da tempo si parla della necessità di aumentare la capienza dell’Arena Garibaldi.

"Per il momento posso parlare ancora a carte coperte, con i dati tecnici e di agibilità ancora da analizzare, ma è un tema che esiste e mi è già stato rappresentato dai canali interni della società nerazzurra. C’è una evidente, oggettiva e comprensibile richiesta da parte della tifoseria locale di poter usufruire di una maggiore capienza. Il tema non è solo quello di provare a far tutto il possibile per rispondere a questa esigenza, ma anche di evitare, in alcune circostanze, di essere costretti ad aprire l’impianto a tutti, come in occasione della finale col Monza del 2022, con rischi per l’incolumità delle persone".

Un percorso fattibile?

"Sono stati introdotti parametri tecnici molto scrupolosi negli anni in materia di stadi tra leggi e regolamenti. Se la vetustà dell’impianto pone dei limiti invalicabili dovremo fermarci, a meno che non ci siano interventi sulla parte strutturale. Ma lì entra in gioco un discorso diverso".

A tal proposito, dato che ha parlato con la società nerazzurra, le è stata prospettata la possibilità di un intervento di restyling dell’Arena?

"Nella nostra interlocuzione preliminare, non abbiamo parlato di lavori all’impianto da parte della società, al di là delle preoccupazioni del presidente. Corrado sa benissimo che sarebbe assai difficile, senza interventi, poter rendere agibile, a queste condizioni, lo stadio per una ipotetica Serie A".

Lei porta a Pisa la sua ventennale esperienza a Genova. Il Ferraris e l’Arena sono due stadi incastonati in un contesto urbano. Quali punti in comune ha trovato in materia di sicurezza?

"Secondo la mia esperienza qualunque criticità, in un contesto urbanizzato, rischia di coinvolgere una collettività normalmente non coinvolta nell’evento stesso. A Pisa, come a Genova, per realizzare dei parametri di agibilità dell’impianto si è andati a chiudere dei quartieri con il rischio che i cittadini si sentissero in gabbia. Comprendo altresì la resistenza dei tifosi di abbandonare l’Arena per spostarsi altrove, quindi il nostro obiettivo è venire incontro alle esigenze, cercando di adattare l’impianto. Questo porta a misure compensative penalizzanti, ed ecco che uno stadio come quello di Pisa che può ospitare anche oltre 25 mila tifosi, è limitato a 9.900. La tifoseria ne viene fortemente penalizzata".

La ristrutturazione risolverebbe i problemi?

"La situazione potrebbe solo migliorare ripensando ampiezze, vie di fuga e afflussi. Una buona progettazione può ridurre al minimo il lavoro dell’uomo in materia di sicurezza".

Dopo la società nerazzurra quali sono i suoi prossimi appuntamenti per la sicurezza dell’Arena Garibaldi?

"Mi piacerebbe aprire un dialogo con i tifosi, risolvendo i problemi e scontentando meno persone possibili. Ci piacerebbe avere momenti di confronto aperto e ascolto anche con chi rappresenta la tifoseria organizzata e il mondo ultras, su un piano di totale apertura mentale, anche se capisco la filosofia ultras e la rispetto. Un confronto potrebbe aiutarci a migliorare la situazione. Se ci si parla e si comprendono le posizioni reciproche si può fare tanta strada. Credo nel dialogo e senza il tifo, specialmente quello più caldo, non può esserci il calcio. In passato lo abbiamo fatto anche per il Ferraris con i rappresentanti degli ultras di Genoa e Sampdoria con ottimi risultati e conservo un ottimo rapporto. Bisogna parlarsi e dialogare. Trovando un terreno comune".

Lo ritiene possibile?

"Mi rendo conto che esiste una rete che appare soffocante nelle regolamentazioni e che si si ritiene siano ascritte a una logica di Polizia, ma hanno una finalità di consentire che la gestione dell’evento, specialmente quando si stabiliscono parametri di afflusso, sia quella di garantire l’incolumità delle persone. Noi all’Arena Garibaldi vogliamo far entrare una tifoseria che siano ultras o meno, in un contesto sicuro. Il nostro obiettivo è questo".