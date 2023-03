Il professor Prodi: "Docenti pagati troppo poco"

"Spero che il futuro di questi giovani sia in Italia e non all’estero ma la situazione non è rosea visto che una recente analisi dimostra che i professori universitari italiani guadagnano molto meno dei loro colleghi europei. Da noi moglie e marito, entrambi docenti, guadagnano insieme quello che guadagna da solo un loro collega tedesco".

Comincia così il dialogo di Romano Prodi con gli studenti della Normale, promosso dal forum studentesco normalista e aperto alla cittadinanza. L’appuntamento, intitolato "L’Italia nell’era globale: affrontare le sfide in Europa" è stato aperto dal saluto del direttore della Normale, Luigi Ambrosio. . Dubbi dell’ex premier anche sull’efficacia del Pnrr per rendere più produttivo il sistema economico italiano: "Avrei fatto scelte diverse - ha ammesso Prodi - puntando di più sulle infrastrutture scientifiche e tecnologiche del nostro Paese per innescare un’autentica trasformazione del sistema produttivo".

Ma è sulla politica internazionale che si è soffermato di più. Secondo Prodi l’Europa "senza una vera politica estera non conterà mai abbastanza, ma basterebbe un gesto della Francia per compiere uno scatto in avanti: mettere al servizio dell’Europa il diritto di veto e l’arma nucleare, tuttavia la politica estera unitaria non deve servire a trasformare l’Ue in una grande potenza, ma ad aumentarne il peso specifico per sviluppare il suo ruolo di arbitro internazionale e nel Mediterraneo per prevenire le tragedie migratorie che vediamo sempre più spesso". In un mondo schiacciato "dalla nuova ‘guerra’ tra Usa e Cina, con quest’ultima che è stata assai più coerente in politica estera a differenza degli Stati Uniti che con la loro variabilità hanno disorientato il mondo occidentale innescando una situazione oggi molto pericolosa in cui si rischia un ovest contro tutti" osserva Prodi "il rapporto tra i governi e gli oligopoli è determinante perché rappresenta il futuro della democrazia perché se si continua così non sarà più la politica a comandare ma l’economia e l’economia non è democratica". Secondo l’ex premier, infatti, "ciò che oggi appare a molti poco rilevante è invece un aspetto decisivo per il futuro perché la democrazia la volontà del popolo ma il popolo non elegge i rappresentanti dì Amazon, Apple o Google e quindi non ha voce in capitolo sulle loro scelte".

Gab. Mas.