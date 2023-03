Il professor Barbero alla Ghibellina

Il professore Alessandro Barbero, storico, scrittore e protagonista di un noto podcast sul web, sarà ospite questo pomeriggio alla libreria Ghibellina dalle ore 18 per un firmacopie e un saluto ai propri lettori. Barbero sta attraversando l’Italia in tour per presentare il suo ultimo romanzo "Brick for stone" pubblicato da Sellerio. Si tratta di un racconto dell’11 settembre tra realtà storica e pura, trascinante e invenzione letteraria. Un racconto pieno di tensione e di sorprese, e pervaso dall’ironia di chi, come Alessandro Barbero, sa guardare alla storia con disincanto. E il desiderio di complotti produce le sue conseguenze, mentre la realtà va pericolosamente, indisturbata, per conto suo.