Il processo d’appello e le mosse della Procura

Una sentenza, quella che individua due colpevoli per la morte di Emanuele Scieri, arrivata tre giorni prima che si apra in corte d’appello il processo di secondo grado per l’ex caporale Andrea Antico (assistito dagli avvocati Fiorenzo ed Alberto Alessi) che scelte l’abbreviato e vennemandato assolto. Una sentenza che, in qualche modo, potrebbe entrare in questo processo – pur trattandosi, appunto, di un altro procedimento e di un altro rito (giudizio allo stato degli atti) che si aprirà con un nodo da sciogliere: la corte dovrà decidere se accogliere la richiesta della procura generale – condivisa dai legali della famiglia Scieri (Alessandra Furnari e Ivan Albo) i – che ha chiesto una rinnovazione istruttoria con l’audizione dei testimoni chiave sentiti nel processo di primo grado a Pisa che ha portato alla condanna per omicidio di Panella e Zabara. La pubblica accusa vuol sentire Magdalena Mariani Lattanzi, Alessandro Meucci e Antonio Pascarella, e le tre donne – allora studentesse in gita – che dal 13 al 15 agosto di quell’anno conobbero e uscirono con un paracadutista che nel 1999 era in caserma e che a sommarie informazioni riferì di avere visto nella Gamerra – intorno all’una di notte – gli imputati ancora svegli. Quest’ultimo un passaggio fondamentale. In appello, oltre a quella di Antico, ci saranno le posizioni del l’ex maggiore Salvatore Romondia e l’ex generale Enrico Celentano, accusati di favoreggiamento e mandati assolti dal gup.

Carlo Baroni