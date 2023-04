"Il processo alla solidarietà" Sergio Bontempelli alla Leopolda

Oggi alle 18 alla Stazione Leopolda Sergio Bontempelli, candidato di Una città in comune (candidato sindaco Ciccio Auletta) presenta "Processo alla solidarietà", il volume scritto insieme a Gabriella Petti, docente di sociologia. All’incontro parteciperà Auletta (sostenuto anche da Unione popolare), al quale sono affidate le conclusioni del dibattito, e, da remoto, l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano., da sempre sostenuto dalla sinistra radicale pisana, che sta affrontando in Calabria il processo di appello a Mimmo Lucano, condannato in primo grado a 13 anni di carcere per la gestione dell’accoglienza dei migranti.

"La condanna del Tribunale di Locri – scrivono gli autori del volume – è solo apparentemente basata su prove di ‘inequivoco significato’. L’accusa in realtà si fonda, come si evince anche dal linguaggio adottato, su presupposti ideologici tra i più diffusi". "Si parla - aggiunge Bontempelli - della ‘pacchia dell’accoglienza’ e degli interessi di arricchimento personale o di vari vantaggi che sarebbero stati perseguiti da coloro che in realtà operavano in associazioni senza fini di lucro per scopi solidaristici e supplivano con il loro impegno alla incapacità delle istituzioni. E’ insomma una sentenza politica, già severamente criticata da autorevoli costituzionalisti e studiosi di diritto. Secondo molti osservatori, il processo di Locri ha rappresentato una forma di criminalizzazione della solidarietà: la stessa criminalizzazione che vediamo all’opera nell’attacco alle Ong che salvano vite in mare".