Il Pride della discordia Centrosinistra diviso sul manifesto politico Nel mirino il poliamore

di Enrico Mattia Del Punta

È il "Pride" della discordia nel centrosinistra. E soprattutto tra un pezzo di Pd e Paolo Martinelli. Una fibrillazione che è durata giorni, nel mirino finisce, secondo uno dei consiglieri comunali coinvolti, "l’abc dell’educazione di genere" dell’ex presidente provinciale delle Acli che avrebbe chiesto di eliminare i riferimenti espliciti al manifesto politico del Toscana Pride e ai richiami al "poliamore, all’anarchia sentimentale e alle relazioni non monogame". Giustificati, a detta dell’esponente dem dal timore di risultare "attaccabile da tutti i fronti". La mozione approda in consiglio comunale domani con un testo che appare modificato rispetto alla stesura originaria, e che La Nazione ha potuto visionare così come ha ascoltato il messaggio audio in questione che gira fra varie chat: evidentemente si tratta del punto di mediazione raggiunto e che suggella le diverse sensibilità presenti nel centrosinistra. Il capogruppo de La città delle persone avrebbe messo in discussione i temi riguardanti il poliamore, l’identità di genere e le relazioni non monogame. Contenuti e terminologie presenti all’interno del manifesto del Toscana Pride, tanto che nella stesura finale della mozione che chiede il patrocinio del Comune, si fa riferimento alla manifestazione fiorentina e non al documento politico che l’accompagna. Ecco che nella versione finale l’intesa si raggiunge sulla parola "manifestazione" che sostituisce "manifesto". Il contenuto che imbarazzerebbe Martinelli, ma forse anche i cattolici del Pd, riguarda "le relazioni non monogame", ma anche i temi legati all’identità di genere, il cui riferimento però resta poi nel testo finale proprio per l’impuntatura della sinistra (dem e non solo).