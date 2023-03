"Il presidio Tmm non causò danni" Il liquidatore chiedeva un milione

di Carlo Baroni

Dopo un anno di presidio davanti alla fabbrica finirono anche davanti al giudice. Nei giorni scorsi la sentenza. La protesta di sindacalisti ed ex operai della Tmm, fuori dai cancelli della fabbrica, non provocò danni alla società in liquidazione. Un conto che era stato quantificato per la causa in quasi un milione di euro. Precisamente 961mila euro. Soldi, dunque, che ora non devono essere pagati perché non c’è stato alcun danno. E’ questa la decisione del tribunale di Pisa che ha respinto la domanda del liquidatore che aveva citato in giudizio 27 tra operai e sindacalisti.

"E’ la fine di un incubo per i lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil, di cui due delegate sindacali più l’ex segretario generale della stessa Fiom di Pisa Marco Comparini, coinvolti nel processo", scrive Fiom Pisa in una nota. Comparini, allora, seguì da vicino la battaglia ed il presidio e, con i colleghi, fu in testa alle manifestazioni ed ai tanti cortei. "La sentenza del tribunale di Pisa, nei fatti, riconosce la legittimità di quella lotta encomiabile iniziata a seguito della decisione presa dall’azienda nell’agosto del 2017 di chiudere, dalla sera alla mattina, i cancelli dell’azienda con catene e lucchetti, mentre i lavoratori erano appena stati informati dall’amministratore delegato di un periodo di chiusura per ferie – ricorda la Fiom Pisa –. La decisione del giudice, restituisce la giusta dimensione alla vicenda che rischiava di far passare le lavoratrici e lavoratori già mortificati da una condotta inqualificabile nei contenuti e nei modi da parte dell’azienda, come artefici di un comportamento dannoso. Questa sentenza rende giustizia a quei lavoratori e alla Fiom a cui non è stata riconosciuta nessuna colpa, in quanto resistere per difendere il proprio lavoro, è un diritto di ogni persona".

Il presidio davanti alla Tmm di Pontedera andò avanti per oltre dodici mesi senza soluzione di continuità: anche giorni di festa, Natale, San Silvestro e Pasqua, gli operai rimasero sotto le tende, ricevendo tante attestazioni di solidarietà e sostegno dal territorio e dalle istituzioni. "Con questa sentenza si è ristabilita la giustizia – commenta Comparini –. Questi lavoratori difesero con dignità il lavoro, senza spaccare alcunché, senza entrare nell’azienda, ma gridando pacificamente e giustamente la loro rabbia e rivendicando i loro diritti. Se non fosse stata questa la decisione del tribunale, secondo me, sarebbe stato il colmo". Fiom ringrazia lo studio legale Bellotti di Firenze che ha assistito lavoratrici e lavoratori.