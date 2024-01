Il presidente Mazzeo al liceo Buonarroti con l’autore De Girolamo

Per non dimenticare ma soprattutto "per commemorare gli eroi silenziosi dell’umanità, persone comuni che hanno salvato vite e a cui dobbiamo eterna gratitudine", In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale saranno a Pisa e Cortona per un dialogo e un confronto aperti con ragazze e ragazzi. Antonio Mazzeo sarà al Liceo Buonarroti di Pisa (Largo Concetto Marchesi, 4) domani alle 9,15, dove saranno presenti anche il dirigente scolastico Alessio Salerni e Alfredo De Girolamo, autore del libro "Chi salva una vita. In memoria dei Giusti toscani".