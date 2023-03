Il presidente del consiglio regionale Mazzeo nel mirino dei no-vax

"Di nuovo nel mirino dei no-vax, come già accaduto in passato: girano miei fotomontaggi con le svastiche e post nei loro gruppi telegram pieni di offese e minacce. La colpa? Aver espresso le mie opinioni e la solidarietà ai presidenti Meloni e Giani vittime dei loro deliri e dei loro folli accostamenti coi drammi del passato.

Mi spiace deluderli, ma non smetterò di continuare a dire ciò che penso. Il loro odio non vincerà".

Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo è finito nel mirino dei no-vax. Sabato pomeriggio aveva espresso solidarietà nei confronti della presidente del consiglio Giorgia Meloni e del governatore Eugenio Giani le cui immagini erano state proiettate a Piombino con scritte offensive. "È solo schifo. Le immagini proiettate a Piombino dai no vax-no gas sono vergognose e aberranti – aveva scritto Mazzeo – In Toscana, come istituzioni abbiamo lanciato una vera e propria campagna contro i linguaggi d’odio e faccio appello a tutte le forze politiche perché condannino certi comportamenti".