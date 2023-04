Il premio Pisa festeggia il 133esimo compleanno Otto i cavalli in pista Si teme molto il francese

di Renzo Castelli

Otto al via nel 133° premio "Pisa" in programma oggi a San Rossore con il vincitore del "Rook", Saputello, e il francese Gauss al centro dell’attenzione. Sebbene da tempo l’ippica pisana sia assediata da più ricchi programmi degli ippodromi metropolitani il premio "Pisa" conserva una sua storia nobile che si può così semplificare: undici vincitori di questa nostra ‘classica’ seppero poi vincere il Derby del galoppo. Volendo soddisfare altre curiosità nei nostri lettori sulle vicende del premio "Pisa" racconteremo un episodio praticamente inedito.

Edizione 1888, lo starter livornese Andrea Allegri, che aveva lasciato ben tre cavalli fermi ai nastri di partenza, fra i quali il favorito Raimbow, viene rincorso dal pubblico, fugge verso il bosco, sale su un leccio e con un legno tiene a bada i suoi inseguitori finché a salvarlo non arriva la gendarmeria. Tante storie nella storia... Ma il premio "Pisa", oggi il "133°", non è soltanto sport, storia, aneddoti. E’ anche il momento clou di un fenomeno che tocca la società, come del resto ogni anno Alfea, unica società in Italia, ricorda all’opinione pubblica presentando un "Rapporto di Sostenibilità" sull’economia dell’ippica pisana legata all’ippica. E’ presto per fare bilanci della stagione 2022-2023 ma cerchiamo di cogliere una prima impressione dalle parole del direttore generale di Alfea, Emiliano Piccioni: "."Il meteo dell’autunno ci è stato favorevole e i risultati ne sono stati la positiva conseguenza. I primi mesi dell’anno hanno purtroppo sofferto qualche giornata di pioggia, come del resto accade ogni anno. Ma alla fine possiamo concludere che la stagione 2022-2023 abbia avuto un esito senz’altro soddisfacente, sia come pubblico presente (+7%) che come intrattenimento e servizi offerti che quest’anno hanno portato all’ippodromo un pubblico nuovo, in particolare famiglie e giovani.

C’è poi un altro elemento che lascia la società Alfea particolarmente soddisfatta ed è la resa delle piste da corsa sulla manutenzione delle quali le maestranze si sono molto impegnate. E’ stato perciò gratificante ricevere nel corso della stagione di corse i giusti riconoscimenti da parte degli operatori" Quella di oggi sarà una giornata speciale considerando anche il ricco contorno che il programma offre. Vanno ricordati, per tasso tecnico e spettacolare, il 24° premio "Regione Toscana" (Listed Race), il 65° premio "San Rossore" nel quale, dal 1959, il Presidente della Repubblica mette in palio ogni anno un artistico trofeo. Completano il programma i premi "Casa di Cura San Rossore" e "Banca di Pisa e Fornacette" mentre la tradizionale prova Longines Fegentri, riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni, dà un tocco di internazionalità alla giornata.