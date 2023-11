Il Premio Messerini e le ‘città resilienti’

PISA

Mattinata di studio oggi nell’Aula Magna Polo Piagge (via Matteotti, 11) sul tema “Strategie verdi per città resilienti”. All’inizio dei lavori, dopo i saluti di rito, sarà proclamato il vincitore del Premio di Studio in memoria del dottor Stefano Messerin. E’ significativo che in occasione di questo importante convegno venga concesso un Premio di Studio a un laureato in agraria particolarmente meritevole in memoria di Stefano Messerini. Come si ricorderà il giovane morì il 22 gennaio 1998 precipitando in un burrone mentre andava sulla Pania della Croce nelle Alpi Apuane. Aveva già chiesto la tesi di laurea in Meccanica agraria alla quale stava lavorando e aveva praticamente dato tutti gli esami (gli mancavano solo un paio di esami minori). Il 21 maggio 2018 la Facoltà di Agraria di Pisa, con autorizzazione del Senato Accademico, gli conferì la Laurea alla memoria con una cerimonia molto partecipata. Il primo Premio di Studio fu assegnato nell’autunno 1998, promosso dal Lions Pisa Host e dal Lions Pisa Certosa con una donazione, e proseguito poi dalla famiglia Messerini. Nel convegno di oggi si avvicenderanno al microfono docenti di vari atenei italiani e ricercatori del Cnr che toccheranno temi all’ordine del giorno quali i cambiamenti climatici e la biodiversità urbana. Dopo l’intervallo previsto alle 13, dalle 14,30 alle 17 tavola rotonda con la partecipazione dei relatori della mattinata che sarà integrata da Lorenzo Peruzzi (Orto e Museo botanico di Pisa), Renato Ferretti (Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali) e Marta Ciafaloni (Ordine degli architetti di Pisa).