"Il potere educativo dello sport": l’incontro

"Il Potere Educativo dello Sport", l’incontro rientra all’interno del progetto Isi – Inclusione, Sport, Istruzione – Facile Così finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini. L’idea nasce da Aipd Pisa apsets insieme ai suoi partner con l’obiettivo di promuovere lo sport inclusivo di bambini e adolescenti con sindrome di Down e non solo, come leva di contrasto alla povertà educativa.

"Il movimento, il gioco, lo sport, rappresentano un canale privilegiato per la formazione globale della personalità dei giovani e influiscono positivamente sulla motivazione ad apprendere ; le attività ludico motorie e sportive potenziano i processi di socializzazione, collaborazione al fine di raggiungere un obiettivo condiviso, promuovendo relazioni adeguate ed efficaci, l’autovalutazione, la conoscenza di sé, la maturazione, l’acquisizione delle competenze".

Si svolgerà venerdì 10 marzo al Centro Universitario Sportivo di Pisa in via Chiarugi 5 dalle 16 alle 18:30. Grazie all’intervento di differenti figure professionali affronteremo il tema da più punti di vista. L’incontro sarà introdotto da Sandra Munno, asseddore alla disabilità e alle politiche socioeducative e scolastiche, e da Renato Curci responsabile Cus Junior polidisciplinare. Modera l’incontro la dott.ssa Alessandra Testi psicologa e psicoterapeuta. Gli argomenti saranno affrontati da: Alessandro Benetti – dirigente Scolastico I.C. Niccolini S.G.T, Tommaso Bongiorni – docente ed. fisica scuola media Mandela e calciatore nazionale calcio sordi Italia FSSI, Giulio Monselesan – Responsabile e coach Pugilistica Lucchese, Giulio Galleschi – Mental Sport Trainer.