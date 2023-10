Il post ordinanza: "Bene lo stop all’alcol ma servono controlli. La convivenza non va"

Ordinanza anti-malamovida: dopo la notizia, le reazioni dei commercianti. Dopo lo stop per 6 mesi alla vendita delle bevande alcoliche da asporto, per minimarket, esercizi di vicinato e distributori automatici, deciso e voluto dall’amministrazione comunale - da domani fino al 14 aprile - tramite ordinanza per tutta l’area della stazione ferroviaria, La Nazione ha trascorso la mattinata a sondare gli umori e le opinioni di commercianti ed esercenti con locali nelle aree interessate, a 48 ore dal provvedimento firmato dal sindaco Michele Conti. Ora, dell’obiettivo prefissato da tale ordinanza ne abbiamo già dato conto su queste colonne: contrastare la vendita in zona stazione - compreso il divieto di detenzione di contenitori di vetro ai fini dell’immediato consumo - di alcolici per "aumentare la sicurezza dell’area". Ma che ne pensano, appunto, i commercianti? Il viaggio a tappe è partito dalla Pizzeria Caio, locale interno alla stazione centrale che fiancheggia il Mc Donald’s. "Posto che la sera non vendiamo e non esponiamo alcolici per evitare situazioni spiacevoli - puntualizzano all’unisono Irene Poli e Sara Donati, dipendenti da oltre 15 anni della pizzeria - se ci togliessero del tutto dall’inventario gli alcolici avremo un grosso problema in meno, e cioè tutte quelle persone piantate davanti al bancone che chiedono il terzo o quarto amaro della serata". E poi avvertono: "Non ci sentiamo mai al sicuro, oltretutto siamo quasi tutte donne. Siamo esauste e la situazione è fuori controllo da tempo. L’ordinanza può aiutare, ma che non sia fine a se stessa". Seconda tappa, il Vero Bistrot di viale Gramsci, sotto il loggiato. A parlare, Faustino Frullini, "esercente da 40 anni", ex proprietario del bar Tiffany ora in pensione, che dà una mano ai figli nella gestione del bistrot. "Non posso che valutare positivamente l’ordinanza, dato che siamo accerchiati da minimarket che vendono birre e alcolici a prezzi fuori concorrenza. Il punto è un altro, però: l’ordinanza va fatta poi rispettare. Il mio dubbio è che ci saranno i doverosi controlli per un paio di giorni, per poi tornare alle solite calende greche". Quali le difficoltà maggiori sul posto di lavoro? "Alla sera la situazione è invivibile; risse frequenti, persone che bivaccano con le bottiglie in mano, che sporcano e che lasciano poi i vetri rotti per terra. E’ semplicemente una convivenza che non funziona. Speriamo la situazione cambi ultimati i lavori", conclude Frullini. L’ultima a parlare è Sandra Meucci, dipendente da "oltre vent’anni" de ‘La bottega del parco’, in piazza Vittorio Emanuele. "Capita spesso - dichiara - di dover mandare via persone che importunano i miei clienti, spesso turisti, seduti al tavolo, intaccando la qualità del lavoro e del servizio reso. Ci sono clienti che vengono da noi anche solo per acquistare una bottiglia di vino da asporto dai 20 euro in su. E questo divieto di vendita, da domani, non può che danneggiarci".

Francesco Ingardia