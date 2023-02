IL "PONTE" PISANO INVIATI ALTRI AIUTI

Un ponte che da Pisa arriva dove c’è bisogno, in questo caso la Turchia dove il terremoto ha portato distruzione e disperazione. E’ partito anche ieri dalla base della 46esima Brigata aerea (fotoservizio Del PuntaValtriani) un altro aereo che ha trasportato materiale e 11 persone del team Usar (Urban search and rescue) più 2 del dipartimento della Protezione civile. Il C130 dell’Aeronautica Militare con a bordo anche medicinali e materiale è partito nel primissimo pomeriggi, dopo quello con il quale sono stati inviati 50 operatori arrivati ieri mattina nella base di Incirlik nella città di Adana. Il gruppo si trova ora ad Antiochia, dove - fanno sapere - sta attendendo indicazioni dalle autorità locali per iniziare gli interventi di soccorso. Personale che ha esperienza e attrezzatura (ome geofoni, robot, termocamere, search-camper) per cercare la vita sotto le macerie. La squadra ha un’autonomia logistica che permetterà di operare ininterrottamente per circa 6 giorni. Tra di loro, vigili del fuoco pisani e anche un’infermiera, Giulia Paolinelli, della centrale operativa di Pisa-Livorno, iscritta all’ordine di Lucca. Contattata, ci ha spiegato che in questo momento non può parlare. "Abbiamo visto cittadine intere rase al suolo con palazzi completamente distrutti", hanno riferito invece i pompieri con poche parole. Con loro, si trova anche il comandante provinciale del corpo, l’ingegner Nicola Cinelli.

E’ questa in Turchia una delle missioni della 46esima che organizza anche voli per il trasporto sanitario d’urgenza: sono stati 70 nel 2022 per il trasporto sanitario d’urgenza.

Tantissimi in queste ore i messaggi provenienti da istituzioni e mondo della politica, a partire dal ministro della Difesa Guido Crosetto: "Quella in corso in Turchia e Siria è una immane tragedia. Gli italiani purtroppo conoscono bene i dolori e le ferite profonde causate e lasciate dai terremoti. L’Italia continua a supportare le popolazioni duramente colpite dal terribile terremoto. E la Difesa, insieme alla Protezione Civile, sta fornendo il suo contributo con mezzi e personale". "La Toscana è orgogliosa di voi" ha dichiarato invece il presidente regionale Eugenio Giani, riferendosi agli operatori sanitari toscani inviati in Turchia. Così come la consigliera regionale del M5S Irene Galletti ha voluto esprimere un "sentito ringraziamento". "Il loro coraggio e la loro dedizione sono un esempio per tutti noi e dimostrano l’importanza della della cooperazione internazionale nell’affrontare le emergenze globali".

Antonia Casini

Francesco Ingardia