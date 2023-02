Il ponte di San Rossore che ricuce parco e città

La notizia, data dall’assessore Dringoli con i crismi dell’ufficialità, della ricostruzione del "ponte di San Rossore" (che in tenuta era sempre stato chiamato soltanto "passerella") merita qualche cenno di ricostruzione anche storica. Nella notte di Befana del 1920 una devastante piena dell’Arno si era portata il grande ponte "Vittorio Emanuele" che, costruito a sette luci nel 1876, collegava San Rossore alla via per Marina, quindi ai possedimenti reali di Tombolo. Fu un autentico disastro poiché tutti i rapporti di lavoro fra le due tenute eseguiti con il carriaggio vennero quasi interrotti dovendo i mezzi deviare per la città. Nessun Savoia – né Vittorio Emanuele II, che morirà due anni dopo, né Umberto né Vittorio Emanuele III - pensarono di distrarre dai fondi in dotazione alla Real Casa il denaro per ricostruire il ponte e anche il Ministero deputato alle opere pubbliche fece orecchie da mercante cosicché per oltre un decennio San Rossore e San Piero restarono due realtà profondamente divise. Nel 1932, nel corollario delle "opere del regime", venne inserita, per intervento del podestà Buffarini Guidi, anche una "passerella" – esattamente così fu chiamata anche nelle cronache dell’inaugurazione - che tornasse a collegare Cascine Nuove, e quindi la tenuta, alla via di Marina. Era una struttura pedonale, dove si poteva passare in bicicletta, destinata anche come supporto alle tubazioni dell’acqua potabile che serviva Livorno. Rispetto al vecchio ponte era certamente un passo indietro ma rispetto all’uso che ne fecero gli abitanti di San Rossore fu un enorme passo avanti poiché quel passaggio pedonale consentiva di raggiungere la vicina stazione di San Piero così da prendere il trammino, ora elettrificato, che collegava alla città. Ai piedi della passerella, come mostra la foto che pubblichiamo, nel 1934 fu costruito un manufatto in legno che ospitava un piccolo retone il cui uso era coordinato dal circolo ricreativo dei dipendenti della tenuta. Vent’anni dopo, con la presidenza Gronchi che isolò San Rossore dall’accesso di estranei, fu anche costruito alla base della passerella un posto di guardia dove prestava servizio stabile il personale di vigilanza che controllava i documenti di chi voleva entrare nella tenuta venendo dalla via di Marina. Quando, alla metà degli anni Ottanta, fu deciso di abbattere la passerella ormai inagibile e pericolosa, e con essa anche i due piloni ormai considerati inutili, il nostro giornale sostenne con grande forza la necessità di lasciarli al loro posto nel caso fosse mai venuta l’idea di ricostruire quel passaggio dell’Arno. Ora il momento sembra arrivato.

Renzo Castelli