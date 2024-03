Il poliziotto scrittore di best-seller: "Ragazzi, non perdere la fiducia"

Per diciotto anni ha tenuto fra le mani un distintivo della polizia, adesso invece trattiene fra le dita una penna. Olivier Norek, 48 anni, scrittore francese è un autore di best-seller di eco mondiale: due milioni di copie vendute, libri tradotti in 14 lingue in tutto il globo e decine di prestigiosi premi in bacheca. Ospite di Monica Bellomini della libreria "Fogola", Norek ha presentato il suo ultimo romanzo: ‘Codice 93’ nei locali delle Officine Garibaldi,

Norek, ha avuto modo di vedere i video delle manganellate agli studenti a Pisa?

"Ho visto e so tutto dei fatti di Pisa. Quello che è accaduto ha lasciato una profonda ferita nella società. Occorrerà molto tempo per cicatrizzare questo squarcio".

Che idea si è fatto dalle immagini?

"Non dovrebbe mai essere nel dna dei poliziotti compiere simili azioni. Gli agenti, ne ho fatto parte per oltre 15 anni, lavorano ogni giorno per proteggere, difendere i più deboli e riparare le ingiustizie. Quando però si verificano simili episodi accade qualcosa di molto grave. Viene calpestato il contratto che esiste fra le forze dell’ordine e la popolazione. E questo fa male a tutti".

Che cosa si sentirebbe di dire ai ragazzi?

"Vede in Francia abbiamo 250mila poliziotti".

Che significa?

"Siamo di fronte a numero ingenti e la polizia ‘rispecchia’ un po’ la composizione della nostra società. Vi sono moltissime persone per bene, ma anche diversi str.... Mi creda: ho conosciuto eroi, ma anche persone cattive".

Che cosa ne ricaviamo?

"Che le esperienze negative, anche se gravi, non devono mai far perdere la fiducia dei ragazzi nelle istituzioni, nelle forze dell’ordine e in tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza facendosi in quattro. Anche il mio ultimo romanzo, in un certo qual modo analizza il tema della ‘fiducia’".

Ovvero?

"Una storia non proprio edificante, lo ammetto. La vicenda è ovviamente inventata, ma il contesto in cui si svolge è reale".

Prego.

"In Francia, qualche tempo fa, qualcuno si è inventato ‘La grande Parigi’ un progetto che ha inteso aggregare 4 dipartimenti della città in uno soltanto. Così sono finiti insieme tre quartieri ricchi e uno povero con il 30% in più di reati".

E come è finita?

"Male. La risposta, se così vogliamo definirla, è che questo 30% in più di reati è sparito. Invece che dare alla polizia più mezzi e più uomini si è deciso di ‘insabbiare’ le indagini e far sparire tutto. Una grandissima truffa. Io stesso ho lavorato in quel dipartimento..".

I suoi romanzi ci vogliono sempre offrire spunti di riflessione.

"Sì anche perché tutte le storie sono già state raccontate e tutti i gialli altrimenti sarebbero tutti uguali. C’è un poliziotto, un assassino e poi il poliziotto arresta l’assassino ed è finita qui. Io voglio, nei miei libri, raccontare una storia qualcosa che ho nel cuore e che ho voglia di presentare al mio pubblico".

Ha avuto modo, in questi giorni, di visitare la città di Pisa?

"E’ il mio terzo viaggio con Rizzoli in Italia e devo dire che resto sempre molto affascinato. A Pisa ho fatto tutto quello che un buon turista ‘deve’ fare. I miei libri sono stati tradotti in 14 lingue ma mi creda, in Italiano le mie storie sono ancora più belle".

Ha collaborato

Stefania Tavella