"Il più buono del paese" Ritratto dello scorretto

di Gabriele Masiero

La riffa ideata da un milionario a Pontarno, ipotetico borgo delle colline pisane, scombussola la vita di un paesino minuscolo e fa da filo conduttore al primo romanzo di Saverio Bargagna, cronista della redazione pisana de La Nazione, che con il suo "Il più buono del paese" (Astarte Edizioni, 12 euro, in vendita online e in tutte le librerie del territorio) racconta i vizi della società contemporanea caratterizzata da un protagonismo malato dove l’individuo viene prima (e spesso ad ogni costo) della comunità.

Con l’arma dell’ironia e del politicamente scorretto Bargagna pesca a piene mani dal suo lavoro quotidiano di cronista per rappresentare una società senza scrupoli e senza etica per virare su una chiave di lettura (terribilmente seria) in cui senza sconti si mettono in evidenza i tanti vizi e le pochissime virtù dei protagonisti di questo romanzo corale che, nella struttura letteraria, ricorda il best seller del britannico Jonathan Coe "La famiglia Winshaw": ovvero una pluralità di personaggi che arricchiscono la storia senza farti mai perdere di vista lo sviluppo della trama.

Nel suo libro Bargagna affresca la sua storia affibbiando ai personaggi nomi che spiegano subito al lettore ciò che fanno e che dicono e dietro a ciascuno di loro c’è spesso un imprevisto, un problema, una difficoltà da risolvere per il milionario che, alla vigilia di un Capodanno qualunque, aveva provato semplicemente a far del bene ai suoi concittadini: "Se l’evento che scatena l’intera vicenda è, ovviamente, fuori dall’ordinario - racconta l’autore - non lo sono per nulla le conseguenze che invece sono proprie anche dalle nostre quotidiane esistenze. Avete mai avuto la sensazione che, proprio nel momento in cui si vorrebbe fare una buona azione o ci stiamo impegnando per rispettare le regole, tutto il mondo ci remi contro? Il libro parla proprio di questo: di una società contraddittoria stretta fra poteri locali, guai burocratici e tanta ipocrisia. Così da una buona intenzione nasce un effetto valanga di imprevisti sempre più catastrofici".

Il libro sarà presentato domani alle 18 al giardino di Villa Margherita a Marina di Pisa (via Maiorca 28), per un evento organizzato dalla libreria Civico 14. Insieme all’autore ci saranno anche l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini, e l’attore Lorenzo Gremignai. Questa sarà solo la prima di una serie di presentazioni ufficiali: altre sono già in programma, a cominciare da quelle del 15 settembre a Ponsacco e del 24 a Pontedera. "Sono convinto - conclude Bargagna - che, al giorno d’oggi, sia necessario recuperare il rapporto faccia a faccia che permette un reale confronto. Chi verrà a Marina si divertirà un mondo, perché la chiave dell’ironia è la migliore per provare a correggere i nostri vizi e ad essere migliori di come troppo spesso ci rappresentiamo. Ringrazio Astarte, una casa editrice pisana davvero speciale".