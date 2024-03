"Il più bravo è chi rispetta le leggi a tutela di tutti"

Ecco la testimonianza diretta di chi lavora nelle nostre strade.

Si presenti.

"Sono Nicoletta, agente di P.M. in servizio c/o il Comando polizia municipale di Cascina da oltre 41 anni. Svolgo il mio lavoro in ufficio, ma da sempre mi occupo di educazione stradale rivolta a bambini e ragazzi".

Quante volte in un anno fermate persone col cellulare alla guida?

"Nel 2023 ci sono state 13 contravvenzioni a conducenti che facevano uso di un apparecchio radiotelefonico alla guida".

Quali le conseguenze quando fermate qualcuno al telefono?

"Applichiamo la sanzione prevista per chi viola l’art. 173 del C.d.S. c. 2 e c. 3-bis. Si va da un minimo di 165 a un massimo di 660 euro, con la decurtazione di 5 punti dalla patente. E se il conducente, nell’arco di un biennio, incorre per la seconda volta in questa infrazione, è prevista la sospensione da 1 a 3 mesi della patente".

E se, in un sinistro, il distratto dal dispositivo elettronico è un ciclista o un pedone?

"Non abbiamo mai rilevato sinistri stradali dove il ciclista o il pedone investito faceva uso di apparecchi elettronici. Senza testimonianze attendibili non possiamo intervenire con le contravvenzioni".

Un consiglio per i lettori.

"Esistono prodotti che vi permettono di tutelare la vostra incolumità fisica, come le cuffie a conduzione ossea, che vanno appoggiate appena sotto il padiglione auricolare, permettendovi di ascoltare tutti i rumori della strada. Il più bravo è chi meglio conosce ed applica le regole della circolazione stradale rispettando tutti!".