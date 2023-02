"Il piano del parco non sia oggetto di speculazioni"

"Il piano del Parco non può essere oggetto di speculazione politica ed elettorale, ma deve essere invece il frutto di una sinergia tra l’ente e gli altri attori del territorio, a partire dai Comuni, dalle associazioni e dai cittadini, per affrontare insieme le sfide del presente e del futuro". Lo afferma in una nota il presidente del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Lorenzo Bani, rispondendo ai consiglieri regionali del centrodestra che chiedevano di rinviare l’approvazione del piano integrato a dopo il voto delle amministrative di Pisa in programma a primavera. "Parco e Comuni - ha aggiunto - dovranno imparare a dialogare e ad agire sempre più in sintonia con la finalità della difesa e della cura dell’ambiente. Sulla caccia si sta discutendo solo un aggiornamento che risponda meglio alle esigenze e caratteristiche dei luoghi". Infine, nel mirino di Bani finisce anche il deputato della Lega, Edoardo Ziello: "Ha detto che sono indisponente, quando invece sono aperto ad ascoltare tutte le istanze. E’ un atteggiamento scorretto e inaccettabile".

Tuttavia anche dal mondo ambientalista arriva la richiesta, "prima di tutto al presidente della Regione Eugenio Giani, ma anche presidente Bani, di fermarsi" con la discussione sul Piano integrato. "Siano resi pubblici i materiali preparatori - afferma il Comitato per la difesa di Coltano - e su di essi si promuova una discussione ampia e partecipata. Solo in questo modo si può rilanciare la mission del Parco quale presidio di tutela ambientale e condizione primaria della sopravvivenza del nostro pianeta. I suoi confini sono frutto di approfonditi studi storici e naturalistici e la sua organizzazione è il risultato di equilibri difficili e proficui, ottenuti attraverso il rapporto tra politica, cittadini e scienziati. Equilibri che oggi non sembra sensato mettere in discussione in modo frettoloso, confuso e avventato".

Dal canto suo la Lega attacca Bani, ricordandogli di avere disertato giovedì sera un incontro pubblico alla Villa Medicea di Coltano con i tecnici che hanno redatto il Piano intehrato e al quale hanno partecipato un centinaio di persone oltre allo stesso Ziello, al senatore, Manfredi Potenti, al segretario pisano del Carroccio, Marcello Lazzeri, quello livornese, Michele Gasparri, e al sindaco Michele Conti. Durante la riunione gli operatori agricoli coltanesi hanno espresso preoccupazione per il futuro delle loro aziende visto che la bozza del piano prevede di inglobare nei confini dell’area protetta quei terreni agricoli che oggi sono considerati pre Parco: "E’ inaccettabile - ha detto Lazzeri - imporre ulteriori balzelli ad attività che hanno trasformato una ex zona depressa in un giardino, fiore all’occhiello del territorio. A Coltano ci sono 1040 ettari di terreni coltivati con seminativi a coltura estensiva certificati per la produzione biologica, ai quali si aggiungono altri mille ettari coltivati da imprese agricole che non hanno al momento la certificazione, oltre alle attività di allevamento di ovini e bovini". Infine, secondo Ziello, "l’ampliamento dei confini permetterebbe a tutta la fauna che il Parco non riesce a gestire come si dovrebbe di devastare i campi coltivati: non possiamo permettere questo scempio ai danni di chi produce ricchezza e tutela l’ambiente".

