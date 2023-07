Il peso specifico di uno scivolone

Saverio

Bargagna

estate del pisano, nella sua accezione più negativa come comunemente la intendiamo, non è iniziata e non inizierà affatto. Il caso-Kolarov risulta un episodio spiacevole, ma più dal punto vista mediatico che pratico. Nessuno ce ne voglia. Sulla vicenda resta un non so che di "sintomatico mistero": davvero Kolarov può essere in tal modo sprovveduto? Ad ogni modo, non siamo certo qui a cercare scuse per difendere il serbo. Anzi, i fatti e i messaggi whatsapp che abbiamo pubblicato, raccontano la parte più chiara (e mesta) del rapporto con Pisa. E comunque non è questo il punto. Il punto è che confrontare la falsa partenza di questa estate con quella dell’anno scorso è un errore. Quanto avvenuto 12 mesi fa fu di gran lunga più grave e compromettente: la conferma di D’Angelo, la marcia indietro improvvisa, il ripiegamento su Maran per un progetto già partito a metà dalle fondamenta. Il danno prodotto dal caso Kolarov invece è solo di immagine. Di fatto il serbo non ha mai fatto parte del Pisa e il suo addio non ha rallentato affatto i lavori né ha cambiato i piani. Già, perché è inutile continuare a recitare la parte delle verginelle: la verità, palese, è che a tessere le fila del mercato sia da sempre Giovanni Corrado. Per rendere il concetto ancora più chiaro: la vicenda Maran ha influito e pesato per una stagione intera in termini di classifica, il divorzio di Kolarov resta e resterà un incidente di percorso. Zbogom (addio, in serbo) Aleksandar.