Il pensiero ribelle di Bersani: "Nuove generazioni inascoltate. Il mondo è loro. Fan bene a reagire"

"Mancanza di confronto, delegittimazioni, situazione globale complicata, insufficienza di risposte e scarsa considerazione". Questo, secondo Pier Luigi Bersani, è ciò che impedisce ai giovani di avvicinarsi alla politica. L’ex segretario dem lo ha spiegato chiaramente ieri, ospite dell’Università di Pisa nell’Aula Magna del Polo Carmignani, durante un incontro dal titolo "Nuove generazioni e politica: una passione da ricostruire?". Un’iniziativa presentata dal rettore dell’Unipi Riccardo Zucchi, che ha spiegato come è importante "coinvolgere i ragazzi e valorizzare il loro impegno tanto in politica quanto in ogni altra questione, facendo il possibile per non alzare muri tramite la violenza".

Il riferimento è ai fatti del 23 febbraio, quando degli studenti dei licei sono stati manganellati dalla Polizia durante una manifestazione non autorizzata per la pace, a pochi passi da Piazza dei Cavalieri. Ed è stato proprio su questo tema che Bersani ha preso parola, "davanti a tante questioni che non vanno nel mondo - ha affermato l’ex segretario dem - le nuove generazioni sentono il bisogno di ribellarsi e io penso facciano bene. Loro vivono in un mondo che ha perso la bussola tra le guerre, il clima, le disuguaglianze che galoppano e un universo illiberale che sta stringendo i bulloni in giro per l’Europa. Si sentono sperduti anche perché il nostro continente ha perso la sua voce sulle cose per cui era piaciuta di più al mondo, come la capacità di trovare la pace e la spinta verso un modello sociale di beni comuni e universalismo in scuole, sanità, università, diritti dei lavoratori, fiscalità progressiva". In una situazione così, secondo Bersani, la politica deve "aprire varchi attraverso il dialogo e la comprensione: dovremmo essere noi adulti per primi a voler interpellare i ragazzi, perché sono loro che erediteranno questo mondo. Smettiamo di delegittimarli e ascoltiamoli di più".

Mario Ferrari