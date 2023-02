"Il Pelo nell’Uovo", noi e il cibo Perché siamo ciò che mangiamo

"L’uomo è ciò che mangia", scriveva Ludwing Feuerbach. Gira intorno a questo assunto la commedia ironica e leggera firmata Ribalta Teatro. L’appuntamento con "Il Pelo nell’Uovo" è per domani alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa. Il testo e la regia sono di Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani. In scena Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro alle 18 con la compagnia sul tema dello spettacolo e sul lavoro artistico de La Ribalta, mediato da Franco Farina, drammaturgo e docente di Teatro dell’Università di Pisa. Oggi dovremmo essere qualcosa che assomiglia molto ad una creatura obesa, le cui zampe cedono sotto un peso cinque volte superiore alla norma, che vive a pochi centimetri dalle montagne di escrementi che produce solo grazie al fatto di trovarsi costantemente sollevata da terra, in virtù della pressione da ogni lato esercitata da corpi di propri simili e causata del sovraffollamento dell’ambiente in cui vive, in un tempo senza più notti né riposo. Questa creatura è...uno dei 24 miliardi di polli allevati ogni anno sul nostro pianeta. Lo spettacolo si interroga, con ironia e leggerezza, sul rapporto tra l’essere umano e il cibo, sul legame culturale che abbiamo con la tavola e sugli allevamenti intensivi, grandi responsabili delle emissioni di CO2 e di gas serra. La commedia è suddivisa per quadri, che, come opere d’arte assestanti e collegate l’una all’altra, cercano di rappresentare una mappa di quello che è stato finora il nostro rapporto con il cibo e di quello che invece potrà essere, consegnandoci, con il sorriso, una nuova attitudine, ma senza imporre nessuna morale di fondo. In scena due attori, una tavola, prima vuota poi imbandita, due sedie, un carillon e due tartare. Che sono anche due pezzi di carne. Che sono anche due tartare. Che poi sono la stessa cosa. Sì, in effetti sono la stessa cosa. Prevendite: https:www.ciaotickets.combigliettiil-pelo-nelluovo-pisa Biglietteria del Teatro Nuovo di Pisa: aperta martedì, mercoledì, giovedì dalle 16 alle 19. Altrimenti la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dall’inizio. Informazioni: 392.3233535; [email protected]