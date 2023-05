Il patto di Alexandre Dei "Agire sul sociale blocca la violenza Assegnare case sfitte"

E’ il candidato più giovane di queste elezioni amministrative. Alexandre Dei, italo-francese di 27 anni, lo sguardo di chi sa sognare in grande, ma senza scordare le proprie origini. E’ anche la rappresentazione dei giovani di oggi, i cosiddetti millennial, smart e multitasking per affrontare le sfide del nostro tempo. Il candidato sindaco di Patto Civico ha una laurea in Relazioni internazionali all’Università di Pisa nel cassetto, un lavoro come service specialist all’interno della divisione welfare aziendale per "Aon Italia" a Milano. E per non farsi mancare nulla è iscritto al Master di secondo livello in lobbying e advocacy alla Sapienza. A Pisa, i luoghi del cuore sono la casa popolare di famiglia nel quartiere di San Giusto e la Polisportiva La Cella dove spesso è impegnato da volontario nelle attività di reinserimento delle persone con fragilità.

Sono gli ultimi giorni prima delle elezioni come si sente?

"E’ stato un tour de force, ma anche una grande campagna elettorale che ha ricevuto riscontri positivi dalla cittadinanza".

In questi giorni si è parlato di emergenza abitativa con il sit-in sotto il Comune, lei cosa propone?

"Mi ha ricordato quando, ormai vent’anni fa, partecipai insieme a mia mamma ad una protesta sotto il Comune di Pisa. In quell’occasione dormimmo dieci giorni in una tenda da campeggio. Ma alla fine fu un successo: vedemmo garantito il nostro diritto alla casa e quello degli altri partecipanti. La nostra proposta è di favorire il recupero dei 173 alloggi comunali sfitti destinandovi parte del ‘tesoretto’ da 15 milioni di euro lasciato nelle casse comunali da Conti e di promuovere un movimento dal basso per l’auto-recupero. Investiremo poi sulla realizzazione di spazi di aggregazione e autogestiti nei quartieri per creare un humus culturale fondato sulla partecipazione".

E invece per quanto riguarda la sicurezza?

"La repressione è l’ultima istanza da perseguire, noi crediamo che agendo sul disagio sociale si può prevenire la violenza. Una persona recuperata e reinserita nella società significa più sicurezza per tutti".

Lei si rivolge anche ai giovani...

"I giovani sono una risorsa per la città. Proponiamo di creare un consiglio composto da studenti delle superiori, rappresentanti dei dipartimenti universitari e under 30 da cui prendere spunto per portare in consiglio comunale determinate tematiche legate ai bisogni dei più giovani. Intensificheremo la collaborazione con l’Università su temi scientifici e faremo di Pisa un incubatore di start up per dare luce alle idee dei giovani".

Sul fronte delle infrastrutture e della sostenibilità, qual è la sua ricetta per Pisa?

"Un no secco alla base militare a Coltano o al Cpr. Per quanto riguarda l’aeroporto ci batteremo per limitare l’espansione di Firenze e per valorizzare lo scalo del Galilei e favorire il suo ampliamento. Per una mobilità veramente sostenibile la città ideale è dei 15 minuti con spazi polifunzionali e servizi di prossimità a portata di cittadino. Sì alla tramvia estesa ai lungarni, all’uso di parcheggi scambiatori come punto di accesso e navette (anche in orario notturno) per collegare Pisa al litorale. In un futuro mi immagino Pisa coi lungarni chiusi al traffico, ma sarà possibile solo grazie a un servizio di trasporto pubblico efficiente".

La prima cosa che farà se dovesse essere eletto?

"Ripristinerò la partecipazione dei cittadini e il fondamentale ruolo dei comitati di quartiere".