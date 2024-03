Il patto della legalità degli enti locali Prefettura

Pisa, 21 marzo 2024 - Le forze dell'ordine e la magistratura periodicamente ricordano a tutte le istituzioni toscane dei pericoli che le infiltrazioni mafiose rappresentano, un pericolo crescente per la collettività, la libera concorrenza e importanti settori della pubblica amministrazione. "Nella nostra Regione - scrive il sindacato - nonostante il susseguirsi di inchieste che attestano un livello preoccupante della presenza di queste organizzazioni nel tessuto economico e sociale non vi e stata ancora una presa di coscienza appropriata da parte di settori della società civile. Anche benemerite associazioni come libera, Avviso Pubblico, Lega Ambiente non sono riuscite in questi ultimi anni a sviluppare una azione adeguata ai rischi che stiamo correndo e alle sfide che ci attendono. Organizzazioni criminali sempre più forti ,in maniera diretta ed indiretta, attraverso società ed imprese controllate, si stanno dimostrando di essere capaci di condizionare importanti attività economiche in particolare nel ciclo dei rifiuti , degli appalti pubblici nell’edilizia e nel movimento inerti/terra. Le forze politiche devono riprendersi il ruolo d’indirizzo della Cosa Pubblica promuovendo rapporti più stretti tra le diverse istituzioni dello stato ed il mondo del lavoro, sindacati ed associazione delle imprese , spingendo affinché tutti gli Enti Locali siglino protocolli di legalità con le prefetture e diano analoghe disposizioni sia alle società controllate come RetiAmbiente e Acque che a quelle partecipate come Ecofor, Acquarno e Cuiodepur Alla luce di quanto è stato riscontrato negli ultimi anni, in particolare dai gravi danni ambientali a i fenomeni distorsivi della concorrenza, diventa sempre più urgente operare per: 1) estendere a tutte le Amministrazioni il protocollo di Legalità tra Prefetture e Regione Toscana con la partecipazione di tutte le associazioni rappresentative delle imprese e dei sindacati dei lavoratori per la prevenzione di infiltrazione nel settore dei contratti pubblici, di lavori ,servizi e forniture e dei fenomeni corruttivi; 2) normare i materiali di recupero delle filiere produttive e manifatturiere, far accompagnare i materiali tradizionali come il keu da una certificazione scientifica preventiva e nel contempo rafforzare i presidi di controllo come Arpat e Ispettorato del Lavoro con una particolare attenzione su tutte le attività legate al trattamento dei rifiuti e degli inerti pubblici e privati".

M.B.