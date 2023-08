"Il paradosso di una destra evanescente a Cascina: l'analisi"

"Il centrodestra cascinese appare fuori sintonia anche rispetto al proprio governo nazionale. Dopo mesi di scarsissima presenza ai lavori del consiglio comunale e delle commissioni, gli eletti di Lega, FdI e Lista Cosentini lamentano di non essere coinvolti nell’attività amministrativa relativa al Pnrr. Essere presenti con costanza di sicuro aiuterebbe a capire cosa succede". Il sindaco di Cascina Michelangelo Betti replica al centrodestra locale. "Sembrano gli unici a non aver compreso la partita che ruota intorno al Pnrr e i tempi necessari per il rispetto della tabella di marcia. C’è ampio dibattito parlamentare sul tema. Se l l’opposizione ha difficoltà a essere in aula a Cascina, segua almeno i media nazionali – dice Betti – . La scelta “dell’Aventino” li ha porta al paradosso di annunciare l’assenza a un consiglio comunale che non poi non si è svolto. Ed è bene chiarire perché: il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato alle amministrazioni “che sarà disposta una proroga di 60 giorni” per tutti i progetti collegati al bando PINQuA. Un rinvio deciso quindi dal governo che evidenzia come l’urgenza ci fosse e non fosse solo cascinese. In sintesi, il consiglio comunale era stato convocato d’urgenza, nel pieno rispetto delle norme, perché il PNRR ha tempi stretti (a Roma come a Cascina). Un consiglio decisivo per non perdere 15 milioni di finanziamenti. Una volta arrivata la comunicazione della proroga di 60 giorni, è venuto meno il carattere dell’urgenza e il consiglio sarà convocato in via ordinaria.Purtroppo l’opposizione a Cascina ha una “strategia” evanescente e lacunosa. Con davvero pochi contenuti. Spesso pare inconsapevole di quel che succede (non solo nel nostro territorio) e sembra ritenere che qualche accusa scomposta e infondata sia sufficiente per fare politica".