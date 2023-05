Il nuovo progetto di trattamento senza emissioni

Ad oggi Belvedere ha raggiunto importanti traguardi. Ecco alcuni dati: 8,5 milioni Nm3 di biogas prodotti ogni anno. Nel 2021 sono stati conferiti complessivamente agli impianti di Belvedere 475.421 tonnellate di rifiuti (+5,1% rispetto all’anno precedente) di cui: 404.596 tonnellate alla discarica (+ 9,9%) e 70.825 tonnellate al TMB (-16,2%) con una capacità di produzione di 20 milioni di kWh annui di energia elettrica e il 100% di energia termica consumata da autoproduzione. Ma si può sempre migliorare. L’azienda in partenariato con Retiambiente Spa ed Oxoco srl, realizzerà entro l’autunno 2026 un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, il vetrificatore. Nella gestione dei rifiuti e nel loro riutilizzo resta infatti il problema delle sostanze stabilizzate, cioè prive della parte organica fatta fermentare nelle biocelle.

Ecco quindi la scelta di realizzare un nuovo impianto in grado di trattare ben 150.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati all’anno, da cui estrarre, in assenza di fiamma e quindi ad emissioni zero, vetro, anidride carbonica industriale ed energia.