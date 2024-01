"Il nostro grazie a tutto il personale"

Mamma Raffaella e papà Francesco e una lettera aperta – carica di emozione – inviata ai medici e agli infermieri del Santa Chiara. "Desideriamo –scrivono – esprimere la nostra gratitudine all’ UO Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Chiara per la prontezza dell’intervento con il quale nelle prime ore del mattino del 30 dicembre medici e personale sanitario hanno fatto nascere la nostra bambina". "In una condizione di emergenza improvvisa – aggiungono – hanno saputo gestire la situazione con alta professionalità, umanità e rapidità. Il nostro ringraziamento va ai medici, in particolare al professor Stefano Luisi, medico di straordinarie doti umane e professionali, che ha eseguito l’intervento; alla dott.ssa Alba Fissi, alla dott.ssa Chiara Borelli; ai medici anestesisti: al dott. Filippo Bosco, al dott. Alberto Pinna; al medico neonatologo, all’ostetrica Simona Eva Fornai e a tutto il personale sanitario presente che ogni giorno fa della propria professione un servizio continuo per l’altro al reparto di maternità nel quale, nei giorni successivi di degenza, personale e medici hanno saputo aiutare e far sì che madre e neonato tornassero a casa serenamente". "Un grazie speciale anche ai volontari della Croce Rossa che con il 118 hanno permesso di raggiungere prontamente l’ospedale".