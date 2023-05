"Il nostro è il programma più completo e coraggioso"

"Giustizia ecologica, no alla Darsena Europa, all’ampliamento di peretola ed all base di Coltano". Maria Silvia Giamberini si occupa di cambiamento climatico come ricercatrice del Cnr, e corre con Ciccio Auletta e la lista Una città in Comune. "Siamo gli unici a voler una città con le persone al centro, non le auto. Senza nuovi parcheggi e tangenziali, investendo sui trasporti extraurbani, su una tranvia estesa, sui servizi a 10 minuti a piedi, sui percorsi pedonali e ciclabili estesi e sicuri. E non è fantascienza: lo fanno grandi e piccole città, come Siviglia e come Parigi". Sulla Tangenziale Nord-Est, dice: "Sarà un danno enorme per il nostro territorio e peggiorerà il traffico perché nuove strade incentivano l’uso dell’auto".

"Siamo gli unici – dice Giamberini – a sostenere che la nuova pista di Peretola e la Darsena Europa non vanno fatte per l’enorme danno ambientale ed economico al nostro territorio,per il quale non esistono compensazioni che ci possono salvare. Compensazioni che invece centrosinistra e centrodestra sono disposti ad accettare". Le "pagelle" Verdi. "Abbiamo ricevuto "le pagelle" sul nostro programma sulla mobilita’ sostenibile..ed è stato chiaro che la lista porta il programma più completo e più coraggioso per migliorare la qualità della vita, ridurre l’inquinamento e contrastare la crisi climatica. Ne eravamo sicuri. Ma non ci basta. Il cammino per Pisa città della giustizia climatica e ambientale è appena cominciato". Ma c’è di più. Diritti in Comune è l’unico gruppo in Consiglio comunale che pratica davvero la democrazia e la trasparenza : senza la lista, non avremmo saputo niente della base militare a Coltano. Tutti ziti a livello locale, regionale e governativo. E’ inoltre il gruppo che ha lavorato di più in Consiglio presentando centinaia di proposte, trainanti tutta l’opposizione".

Carlo Venturini