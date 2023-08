"Il nostro Campanile ha ancora una missione Diventare sostenibile e accessibile a tutti"

di Andrea Maestrelli*

La Torre di Pisa, o meglio il Campanile della Cattedrale, pende, ma resiste. Il monumento è stato visitato e studiato da scienziati di tutto il mondo. Dai primi del Novecento a oggi, e soprattutto negli ultimi 50 anni, i rapporti sulla condizione statica del Campanile hanno riempito intere biblioteche. Negli archivi dell’Opera della Primaziale Pisana sono conservate centinaia di proposte diverse, provenienti da tutto il mondo per ripristinare o raddrizzare il Campanile. Il 6 gennaio 1990, Pisa, il Paese e il mondo intero dovettero assistere alla necessaria chiusura del monumento e prendere atto che la possibilità di crollo era reale. Il ricordo di quel triste giorno appare oggi lontano per il tempo passato e perché ormai quotidianamente, centinaia di turisti provenienti da tutte le parti del globo, risalgono i trecento scalini che dalla base conducono fino alla sommità della cella campanaria. Ancor più lontane e superate le sensazioni, le ansie per le difficilissime e coraggiose scelte e le emozioni liberatrici vissute in anni di intensi studi e lavori a fianco dell’ultimo Comitato Internazionale per la Salvaguardia della Torre, il 17o, presieduto da Michele Jamiolkowski, geotecnico di fama mondiale, allora docente al Politecnico di Torino, e purtroppo recentemente scomparso. I numerosissimi progetti, dai più autorevoli ai più bizzarri, nel corso dei decenni ipotizzavano pesantissimi interventi di consolidamento che avrebbero per sempre e irreversibilmente modificato l’anima del celeberrimo monumento: tutto questo non è avvenuto e sintesi grafica quanto mai rappresentativa della tecnica adottata e del risultato raggiunto è quella piuma che nel dipinto di Renè Magritte "La notte di Pisa" si oppone allo strapiombo della Torre.

Come ci ha insegnato Jamiolkowski la stabilizzazione del Campanile è stata una vera e propria sfida difficile per l’ingegneria geotecnica dovuta al fatto che gli interventi al terreno di fondazione potevano essere pericolosi, per tale motivo l’impiego delle tecnologie convenzionali, come iniezioni o sottofondazioni comportavano un rischio inaccettabile. La sottoescavazione si è invece rivelata una tecnica completamente compatibile con i requisiti di un restauro architettonico del tutto conservativo e ha permesso di vincere questa incredibile sfida. Il Comitato Internazionale per la salvaguardia del monumento, nel corso di più di dieci anni, ha centrato uno scopo che sembrava impossibile da raggiungere e, riducendo l’inclinazione del Campanile di circa 1900 arcosecondi, corrispondenti a una diminuzione dello strapiombo della settima cornice rispetto al piano di fondazione di ben 460 millimetri, ha riportato il celebre monumento alle condizioni di preesistenza databili ai primi dell’Ottocento. Il suo salvataggio è stato quindi compiuto ma la sua inclinazione continua ad essere presente e ad appassionare i tantissimi visitatori. Il Campanile infatti non è mai stato verticale, già nel 1179, sei anni dopo l’inizio dei lavori, lo stesso Bonanno Pisano, architetto che progettò il monumento, come da conferma di un recente studio della professoressa Giulia Ammannati della Scuola Normale, fermò il cantiere perché il terreno aveva cominciato a cedere, e i primi tre piani presentavano già un’evidente inclinazione.

I lavori ripresero quasi un secolo dopo, con l’intervento di Giovanni di Simone, il progettista del Camposanto Monumentale di Piazza del Duomo. Cercò di raddrizzarla, ma il progetto rimase fermo a causa della sconfitta della repubblica Pisana alla Meloria da parte della rivale Genova. Bisognerà aspettare la metà del trecento per vedere completato il monumento, con la cella campanaria di Tommaso Pisano. La colpa della sua irrisolta inclinazione, in questo caso estremamente fortunata, fu del terreno cedevole e dell’immane massa del Campanile, circa 14.453 tonnellate.

Il salvataggio del Campanile permette di arrivare oggi ai festeggiamenti dell’850o anniversario della posa della prima pietra (9 agosto 1173) per la realizzazione del celebre monumento e per questo si è costituito un apposito Comitato, nato spontaneamente dalla volontà di alcuni cittadini pisani, supportato da un prestigioso Comitato Scientifico (i cui membri sono stati indicati dalle principali Istituzioni della città), che organizzerà le celebrazioni di tale evento. Ma soprattutto è possibile ancora oggi apprezzare lo sforzo progettuale dei nostri antenati di realizzare la disposizione dei monumenti della Piazza del Duomo, sebbene edificati in epoche diverse, non in modo casuale ma rappresentano il percorso della vita umana partendo dalla nascita (il Battistero), dalla vita cristiana (la Cattedrale e il suo Campanile), dalla sofferenza (l’Ospedale oggi in parte Museo delle Sinopie) e dalla morte (Camposanto Monumentale).

Al Campanile di Pisa, attraverso le sue campane, si lega la scansione del tempo liturgico, richiamo sonoro e visivo per la comunità dei fedeli che continuano ad ammirare la sua perfetta inclinazione. I grandi successi conseguiti nel passato non devono però far pensare che la missione sia compiuta. Il progetto del futuro si basa su due parole tra loro sinergiche: "sostenibilità" e "accoglienza". Vogliamo guardare ai prossimi anni pensando ad un campanile sempre illuminato con energia rinnovabile e pulita e soprattutto accessibile a tutte le forme di disabilità. Le bellezze della Piazza dei Miracoli devono essere accessibili a tutti perché sono state ideate e realizzate per tutti.

*Presidente operaio

Opera della Primaziale Pisana