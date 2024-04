Il nodo accoglienza. Trasporti e musei: "Disagi in centro per i disabili"

"Se parliamo di turismo accessibile i problemi riguardano soprattutto gli spostamenti in città: i marciapiedi sconnessi e i vicoli stretti che creano difficoltà per le persone con mobilità ridotta". Queste le parole di Luca Ceccarelli, guida turistica. La fruibilità del centro storico rispetto alle esigenze dei soggetti fragili resta quindi un nodo problematico per il settore turistico, complicando anche il lavoro delle guide alle prese con un’utenza ampia e diversificata.

Si tratta perciò di un problema legato alla mobilità e ai trasporti?

"Sì, perché è complicato spostare a piedi i gruppi sui lungarni per far visitare musei e monumenti se ci sono anziani con difficoltà motorie o portatori di handicap. Spesso diventa anche un problema di sicurezza: mi è capitato di spostare le sedie a rotelle in mezzo alla strada perché sui marciapiedi era impossibile farle passare".

Come si potrebbe risolvere il problema?

"Autolinee Toscane ha predisposto per i turisti una navetta che effettua il giro dei lungarni, anche se ancora non si sa granché sul funzionamento e sulla frequenza. Questa può essere una soluzione efficace per facilitare lo spostamento dei gruppi di visitatori da un sito all’altro, garantendo una maggiore inclusività. La speranza, quindi, è che qualcosa si stia muovendo".

Al di là della mobilità nel centro storico ritiene che i musei siano più facilmente accessibili?

"Sì, da questo punto di vista la situazione è diversa ed è migliorata nel corso degli ultimi 10-15 anni. I vari musei e monumenti, fatta eccezione per la Torre per ovvi motivi, hanno una buona accessibilità. Soprattutto i musei di ultima generazione si sono attrezzati con rampe e ascensori, mentre è un po’ più complicato per i musei di vecchia concezione, come il San Matteo".

Quali aspetti potrebbero essere migliorati?

"Si dovrebbe lavorare alla creazione di una rete tra i vari servizi turistici. Credo, però, che questa non sia una responsabilità dei siti di interesse. Dovrebbe essere il Comune a creare una maggiore sinergia tra le varie realtà. Per esempio si potrebbe creare una carta dei servizi che il turista possa acquistare, che preveda un pacchetto di musei, mostre, esperienze accessibili a tutti e che copra anche gli spostamenti".

Stefania Tavella