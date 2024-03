"Il mio Sogno sul red carpet"

Un sogno italiano vero e proprio quello di Chiara Basile Fasolo, giovane attrice pisana protagonista e produttrice di "Sogno italiano (Ville e Castelli)", serie tv di enorme successo dove Chiara porta i telespettatori in visita in alcune delle ville italiane più affascinanti del mondo. Attualmente Chiara si trova a Los Angeles, invitata alla festa esclusiva dei Screen Actors Guild-Aftra Award, uno dei premi più prestigiosi per un attore in America. Una grande emozione per la giovane attrice, dal momento che "Sogno italiano" è nato da un’idea che Chiara ebbe a 13 anni e che ha deciso di portare avanti, produrre, presentare e interpretare.

Come mai si trovava a Hollywood?

"Ero a Hollywood per il periodo degli Oscar e per celebrare il successo della mia serie tv "Sogno italiano (ville e castelli)" che è su Prime Video anche negli Stati Uniti, dove sta avendo notevole popolarità. Sono stata invitata alla festa esclusiva dei Sag-Aftra Award che, oltre agli Oscar, è il riconoscimento televisivo più importante per un attore in America. Magari il prossimo anno lo riceverò anche io".

Cosa ha provato a essere sul red carpet degli Hollywood Awards?

"Sono stata altre volte sul tappeto rosso ai festival del cinema, come Roma, Venezia, Cannes e a Los Angeles, ma è sempre un’emozione. In questo periodo di Oscar, sono già stata invitata ad altri famosi red carpet, che si terranno nei prossimi giorni. Inoltre sono stata intervistata da due televisioni di Hollywood che oltre a complimentarsi per la mia serie tv, che in America di chiama ‘Italian Dream’, erano molto curiosi di sapere se ci sarà una terza serie e a quali progetti sto lavorando.

E ci sarà questa terza stagione?

"Visto il successo delle precedenti stagioni, sono già in fase di pre-produzione per registrare la terza stagione nei prossimi mesi".

Si può dire che sta vivendo un Sogno?

"Esattamente. Sto proprio vivendo un sogno. Arrivare a Hollywood, essere fotografata sul red carpet, essere intervistata per la propria serie tv, mi rendo conto che sembra quasi irraggiungibile. È molto difficile, quasi impossibile, soprattutto per chi viene da una piccola città, ma io non ho mai smesso di crederci, e Sogno italiano ville e castelli, che era il grande sogno della Chiara allora 13 enne, ha attraversato l’oceano e ha raggiunto le vette più alte. Lo vedono milioni di persone in tutto il mondo, dall’America al Giappone ed è proprio in questi due paesi che sta registrando i numeri più alti… Solo in America ci sono almeno 100mila accessi alla settimana".

Come si sente a raggiungere questi numeri?

"Sono davvero felice che Sogno italiano, che è un puro Made in Italy raggiunga così tante persone. Ogni giorno in qualche parte del mondo, c’è qualcuno che mi sta guardando e spero rimanga affascinato da quei luoghi da favola".

Mario Ferrari