Il ministro Urso, la segretaria Pd Schlein e il leader di Sinistra Italiana Fratoianni

Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative. E oggi a Pisa arrivano quasttro big nazionali. Il primo sarà il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (foto) che arriva per sostenere la candidatura di Michele Conti. Il ministro visiterà i cantieri nautici Overmarine Group sul Canale dei Navicelli alle 13.30, mentre alle 18.30 all’Hotel Tower Plaza il responsabile nazionale organizaativo di Fdi Giovanni Donzelli sarà alla presentazione della lisata del suo partito. Alle 16 arriva invece la segretaria del Pd, Elly Schlein: appuntamento al circolo Arci Pisanova per portare il suo sostegno alla campagna elettorale del Pd e del candidato sindaco Paolo Martinelli. "Una vera novità poer Pisa - dice il segretario dem, Andrea Ferrante - perché in campo c’è una candidatura espressione di un civismo autentico e un programma nato dalla partecipazione". Infine, alle 17 il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, concluderà il congresso fondativo della federazione provinciale pisana del suo partito al circolo Arci Alberone, a San Giusto. Sarà l’occasione, assicura Luigi Sofia, coordinatore cittadino di Si e candidato alle amministrative con la Sinistra unita, "per illustrare le nostre proposte politiche a cominciare da ‘Scuole aperte’: Pisa come città educante dove la scuola torna al centro dell’agenda politica per contrastare le diseguaglianze sociali e la marginalità, mettendo al centro un’idea seria di euro-progettazione per fare della scuola un ecosistema innovativo".