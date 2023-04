Il ministro e la nautica "Qui il Made in Italy"

Il Canale dei Navicelli come volano economico del territorio. E la nautica come ulteriore biglietto da visita per "una città sempre più europea e internazionale". Michele Conti lo ha detto al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ieri ha visitato il cantiere Overmarine e incontrato anche i vertici di altre aziende che operano sulla darsena pisana per fare tappa in città a sostegno della candidatura del sindaco uscente alle prossime amministrative. "Il nostro polo cantieristico - ha spiegato Conti - è un distretto economico di enorme rilievo con migliaia di addetti diretti e indiretti e fatturati importanti che necessita però di essere sostenuto anche dalle istituzioni. Il Governo potrebbe metterci risorse per interventi decisivi sul rafforzamento delle sponde e per il dragaggio dei fondali del canale, che si tradurrebbero immediatamente in sviluppo economico e industriale per le decine di aziende che vi operano". Servono circa 30 milioni di euro, ha aggiunto Salvatore Pisano, presidente della Port Authority di Pisa "e noi abbiamo già i progetti pronti e quindi con i soldi a disposizione potremo intervenire subito". Soldi, hanno aggiunto il consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci, e l’assessore Raffaele Latrofa (candidato come capolista di Fdi) "che servirebbero anche a fare una chiusa sotto il ponte dell’autostrada per avere un’altezza superiore agli 11i metri e attrarre imbarcazioni di dimensioni superiori a quelle che già frequentano i Navicelli". Il ministero delle Infrastrutture, ha osservato Latrofa, "potrebbe inserire questi interventi come una delle opere compensative della Darsena Europa". "Ne parlerò con i ministri dell’Ambiente e delle Infrastrutture - ha promesso Urso - affinché questi temi possano entrare quanto prima nell’agenda del Governo. Questo è un distretto importantissimo per lo sviluppo economico italiano e la nautica è un’eccellenza del Made in Italy che va sostenuta".

Ieri a presentare la lista alle comunali di Fratelli d’Italia è arrivato ieri al Tower Plaza anche Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzativo del partito e tra i fedelissimi di Giorgia Meloni: "La nostra è una lista forte formata da persone con esperienza politica e provenienti dalla società civile che in questi anni hanno aiutato Michele e che continueranno a farlo: contiamo su un risultato importante di Fdi e vogliamo dare una mano a Michele che ha rivoluzionato Pisa e ha ancora molto da fare".

Gab. Mas.